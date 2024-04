Conductores de Ventaneando exhiben a Pedro Sola por traer un zapato roto: "qué vergüenza" | VIDEO

El famoso conductor de "Ventaneando", Pedro Sola se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que sus compañeros subieran un video que ventiló que traía un zapato roto. Las imágenes se volvieron virales en las plataformas digitales.

A sus 77 años de edad Pedro Sola se ha convertido como uno de los grandes referentes del espectáculo gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años como parte del elenco de "Ventaneando", por lo que su reciente "accidente" no pasó desapercibido para nadie.

El conductor se convirtió en tendencia. Foto: Especial

Conductores de Ventaneando exhiben a Pedro Sola

Durante la transmisión del martes 16 de abril los conductores de "Ventaneando" protagonizaron un divertido video que desafortunadamente hizo quedar mal a Pedro Sola, uno de los colaboradores más queridos del programa transmitido por TV Azteca.

En las imágenes podemos ver el momento exacto en el que Pati Chapoy, Linet Puente y Ricardo Manjarrez muestran que su compañero Pedro Sola acudió al programa con un zapato roto. Inmediatamente todos le recuerdan que él es muy cuidadoso de esas cosas.

"Pedro Sola tiene un agujero en el zapato", dice Linet Puente.

Inmediatamente después Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy se burlaron de la situación de Pedro Sola. El primero de ellos le dijo en tono de broma que era una "vergüenza" y la conductora bromeó con que a su compañero no le alcanzaba para comprarse unos zapatos.

"Qué vergüenza" y "Es que no le alcanza, tenemos que cooperar", contó.

Después de ser exhibido, Pedro Sola aseguró que no sabía que tenía el zapato roto, pero lo tomó con el mejor sentido del humor. El conductor de "Ventaneando" dijo que le tenía dinero suficiente para otro calzado: "no me alcanza para comprarme".