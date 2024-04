Eugenio Derbez celoso por mensaje de Lenny Kravitz a Alessandra Rosaldo: “Me ofendí, muy llevado”

Alessandra Rosaldo compartió emocionada en redes sociales el encuentro que tuvo con Lenny Kravitz en un lujoso hotel de la Ciudad de México hace tan sólo unos días, algo a lo que reaccionó ahora Eugenio Derbez al revelar que la cantante no dudó en dejarlo para tener una foto con el también actor, quien más tarde le dedicó un mensaje especial en su cuenta de Instagram.

Alessandra Rosaldo deja a Eugenio Derbez

En entrevista para “Ventaneando”, el comediante y productor reveló que la vocalista de “Sentidos Opuestos” no dudó en dejarlo mientras cenaban con el objetivo de encontrar a Lenny Kravitz y tomarse la foto que tanto deseaba y que más tarde presumió en redes sociales con un mensaje en el que le agradecía por su amabilidad.

Sigue leyendo:

VIDEO: Lenny Kravitz presume su cena en un puesto de la calle en CDMX y cautiva en redes: “Humilde mi chiquito”

Bárbara Torres cumple años y destapa que nadie de La Familia P.Luche la felicitó

Alessandra Rosaldo no dudó en dejar a Eugenio Derbez por foto con Lenny Kravitz. Foto: IG @alexrosaldo

“Estábamos cenando y una asistente le dice: ‘Lenny Kravitz está en los elevadores’. Me dejó… me dejó a media cena, le valió, se fue, ya no regresó en toda la noche”, dijo entre risas el comediante sobre la emoción de su esposa por encontrarse con el cantante.

Eugenio Derbez celoso por mensaje de Lenny Kravitz

Luego de que la intérprete de “Amor de papel” dedicara un mensaje a Kravitz agradeciéndole por su amabilidad y la fotografía, éste le respondió a través de sus historias en Instagram diciendo que el gusto había sido suyo y compartió la postal en la que aparecen juntos, algo que no fue del agrado de Eugenio Derbez.

“Cuando le respondió todavía me ofendí más porque muy llevado, dije: ‘Pérate, una cosa es que te tomes una foto y la otra que ya…’, pero bueno, mira es Lenny Kravitz y se le perdona, se le permite”, dijo bromeando el productor al hablar sobre el mensaje que recibió su esposa.