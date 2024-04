Bárbara Torres cumple años y destapa que nadie de La Familia P.Luche la felicitó

Hace unos días la famosa actriz Bárbara Torres, famosa por su papel de "Excelsa" en "La Familia P.Luche", celebró su cumpleaños número 53. Lamentablemente la comediante contó que ninguno de sus compañeros en la serie la había felicitado por un año más de vida.

A lo largo de su carrera Bárbara Torres se ha consolidado como una de las actrices más queridas en México gracias al trabajo que ha realizado en proyectos como "La Familia P.Luche", "Junta de vecinos" y "Hospital El Paisa", por lo que su reciente encuentro con la prensa generó bastante ruido.

En su reciente encuentro con la prensa, Bárbara Torres celebró su cumpleaños número 53. Al ser cuestionada sobre las felicitaciones que había recibido la actriz nacida en Argentina dijo que hasta el momento ninguno de sus compañeros de "La Familia P.Luche" la había saludado.

Con buen sentido del humor, "Excelsa" en "La Familia P.Luche" fingió llorar y contó que nadie se la serie la había felicitado. Sin embargo la actriz de 53 años destapó que mucha gente de Argentina y Estados Unidos ya la habían felicitado por su cumpleaños.

"De La Familia P.Luche no me saludó nadie. Me ha llamado mucha gente", contó.