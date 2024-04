La Gilbertona: su mejor amigo revela que la influencer veía muertos días antes de morir

Fue el pasado 14 de marzo, cuando trascendió la muerte del influencer Gilberto Salomón Vázquez, quien fue conocido en vida como “La Gilbertona”, lo que provocó que se convirtiera en tendencia en redes sociales por varios días, pues era una de las personalidades más queridas de los últimos años.

Mucho se dijo sobre su muerte, sin embargo, no fue sino hasta ahora que su mejor amigo Pavel, quien estuvo con ella hasta el último momento de su vida, habló abiertamente sobre cómo fueron los últimos momentos de “La Gilbertona”, pues incluso cuenta que la influencer días antes pudo hablar con los muertos.

Sigue leyendo:

La gilbertona murió en marzo del 2024.

Foto: Redes sociales

En entrevista para el podcast de Gusgri, Pavel, quien fue el mejor amigo en vida de La Gilbertona y que en los videos que se hicieron virales del funeral de la influencer se le vio muy afectado, por primera vez habló de cómo fueron los últimos días de ella.

De acuerdo con el mismo Pavel, aunque días anteriores a la muerte de Gilbertona había rumores e incluso hubo varias fake news sobre el fallecimiento de la influencer, su salud sí estaba deteriorada pues tanto así que tenía días que hablaba con sus seres queridos que ya fallecieron.

En la plática, el mejor amigo de “La Gilbertona” recordó la vez que la influencer le contó que sus papás y su hermano quienes ya fallecieron la visitaron y que no la dejaron dormir.

Se viral en redes sociales por su forma de ser.

Foto: Redes sociales

Sin embargo, esta no fue la única vez que “La Gilbertona” habría recibido visitas del más allá pues en otra ocasión Pavel reveló que su mejor amiga le dijo que su mamá estuvo con ella y que le tapó los pies.

“También me dijo: ‘¡hey! mi mamá acaba de venir ahorita y me tapó los pies y vieras que augusto sentí’, entonces él ya miraba y platicaba con los muertos”, contó

En esta misma plática, luego que Pavel reveló que su amiga antes de morir le hizo una petición muy especial pues ella no quería que se siguiera preocupando.

“Gilberto ya sabía por qué las últimas palabras de Gilberto a mi me dijo: ‘Pavel, no tengo mejoría, Pavel, vete a descansar, no te ocupes, no tengo mejoría’, entonces yo siento que él ya sabía que ya no iba a estar”, recordó Pavel