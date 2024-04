Mon Laferte sorprende con concierto en calles de Chile y nadie la reconoce | VIDEO

Mon Laferte llegó a su natal Chile para los conciertos que son parte de su gira “Autopoiética” y la primera parada fue Antofagasta, donde decidió sorprender a sus fanáticos con un concierto en las calles del centro de la ciudad. Aunque la reacción inicial no fue lo que la cantante esperaba, pues las personas no lograron reconocerla.

Mon Laferte ofrece concierto en calles de Chile

Usando tan sólo su guitarra y una bocina, la cantante llegó al centro de Antofagasta y comenzó a interpretar algunas de sus más conocidas canciones para llamar la atención de los transeúntes. Sin embargo, en un inicio fue ignorada por unos y otros se mantuvieron como espectadores lejanos pensando que se trataba de una imitadora.

Mon Laferte sorprende con concierto en calles de Chile. Foto: Captura de pantalla TikTok @monlaferte

Poco a poco las personas comenzaron a acercarse y una persona logró identificarla por lo que no dudó en abrazarla y darle un beso, fue entonces que poco a poco decenas comenzaron a rodearla mientras corearon sus canciones. Finalmente, fanáticos ansiosos se acercaron para tomarse una foto y disfrutar de un concierto único.

Próximas fechas de Mon Laferte

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos pidieron a Mon Laferte que hiciera lo mismo en las próximas ciudades en las que estará por su gira: “Concierto gratis”, “Esa gente la tenía cerca, gratis y no la reconocían”, “Ya quisiera yo verla en vivo”, “Me pasa y me largo a llorar”, “Sigue teniendo espíritu chileno” y “Yo lloraría ahí mismo”.

La cantautora se presentará en Viña del Mar, Lima, Quito, Bogotá, San José, Tegucigalpa y Guatemala en abril, mientras que en mayo estará en ciudades como Chicago, Nueva York, Atlanta, Miami, Lake Buena Vista, Houston, Austin, Hidalgo, Irving, El Paso y San Francisco.