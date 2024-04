Ricardo Casares presumió a través de redes sociales su medalla como “empleado del mes”, un logró con el que dividió opiniones entre sus seguidores ya que estuvo ausente en el programa “Venga la Alegría” durante varias semanas luego de que fuera hospitalizado de emergencia por sufrir un infarto minutos antes de entrar al aire.

Ricardo Casares gana “empleado del mes”

“Si no me la daban este mes…”, es el mensaje con el que Casares compartió una serie de fotografías en las que presume su medalla con una gran sonrisa. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas señalaron que se trataba de un merecido reconocimiento tras lo ocurrido, otros puntualizaron en que estuvo ausente por varias semanas.

Sigue leyendo:

Ricardo Casares tiene una fuerte discusión con Kristal Silva en VLA: "¡cállate!"

Tras burlarse de Ricardo Casares, Patricio "Pato" Borghetti habla de Roxana Castellanos y Paul Stanley, esto dijo

Ricardo Casares gana el "empleado del mes" pese a su ausencia en Venga la Alegría. Foto: IG @ricardocasares

Sólo tuviste que poner en riesgo tu vida para que te la dieran”, “Pero si no estuviste todo el mes, que se me hace que Margarita y tú tienen algo que ver”, “Te mereces eso y más”, “Estuvo aburrido ‘Venga’ cuando no estuviste”, “Felicidades, Ricky”, “Eres el mejor”, “Ora”, “Y el que no soporte que se vaya” y “Eres empleado del mes y coach de vida”, fueron algunos de los comentarios.

Salud de Ricardo Casares

El pasado 26 de febrero conductores de “Venga la Alegría” vivieron momentos de angustia cuando Ricardo Casares presentó un intenso dolor en el brazo minutos antes de entrar al aire, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital. Más tarde se reveló que fue sometido a una cirugía urgente por el infarto que sufrió como resultado de una arteria coronaria que se tapó.

El conductor permaneció en terapia intermedia en el mismo hospital que Daniel Bisogno y el 6 de marzo fue dado de alta. Una vez en su casa continuó con descanso y comenzó una rehabilitación cardíaca, el pasado 18 del mismo mes retomó sus actividades en “Venga la Alegría” y actualmente ha señalado estar mejor de salud.