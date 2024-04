Las series y películas imperdibles para abril en Netflix; conoce todos los estrenos del mes

Netflix sigue siendo una de las plataformas más importantes en el mundo del streaming. Su gran variedad en el catálogo y el estrenar una gran cantidad de producciones al año hace que sus suscriptores se mantengan mes a mes. Ahora, para abril, la compañía tiene una lista bastante larga de contenidos por estrenarse.

El gigante del streaming está listo para presentar la llegada de la afamada serie Sex and the City, pero además de las seis temporadas que se incorporan al catálogo, existen algunas otras series y películas que se integrarán a la diversidad de producciones que tiene Netflix para sus suscriptores.

Las series que se estrenarán en Netflix en abril

Netflix tiene preparados seis estrenos en su catálogo para que la gente no se separe ni un instante de su señal en streaming. Además de, la ya mencionada, Sex and the City, la gente podrá encontrar estrenos hasta el 25 de abril. Mejor vamos a conocer todos los títulos y las fechas en las que se podrán ver en la app.

Sex and the City - temporadas 1 a 6 - el 1 de abril

Ripley - el 4 de abril

Parasyte: los grises - 5 de abril

Secuestro del 601 - el 10 de abril

Good Times - 12 de abril

Los detectives difuntos - 25 de abril

Películas que estrenan en abril en Netflix

Al igual que en las series, para el apartado de películas, Netflix cuenta con una serie extensa de producciones que se podrán disfrutar a lo largo del mes. El primer estreno en los largometrajes es este 1 de abril y el último será el 22 de abril. Mejor vamos a conocer todos los estrenos.

Lista de Schindler - 1 de abril

Un detective suelto en Hollywood (I, II y III) - el 4 de abril

La gran exclusiva - 5 de abril

Pared con pared - 12 de abril

El Padrino - 15 de abril

Rebel Moon (parte de 2): la guerra que deja marcas - 19 de abril

Forrest Gump - 22 de abril

Documentales y especiales de Netflix

En este apartado del catálogo, Netflix cuenta con tan solo tres estrenos para el cuarto mes del 2024. Los documentales comenzarán con la obtención del triplete del Manchester City, hasta uno que habla sobre los secretos del intestino.

