Claudia Álvarez, una gran madrastra que enternece con el mensaje que le dedicó a la hija mayor de su esposo: "estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido"

De sangre, Claudia Álvarez es madre de tres, pero de corazón, es madre de seis. La actriz mexicana ha demostrado que tiene un gran corazón porque el amor que le transmite a sus hijos es el mismo que le brinda a sus hijastros. En varias ocasiones lo ha externado, y ahora lo enfatizó con unas tiernas historias que publicó vía Instagram.

La actriz de la serie de Vix "Un buen divorcio" recurrió a su perfil de Instagram para dedicarle un lindo mensaje cumpleañero a una persona muy especial: Tatiana Rovzar, quien es uno de los hijos mayores de su esposo, el productor de cine, teatro y televisión Billy Rovzar.

Claudia Álvarez demostró que es una gran madrastra con el tierno mensaje que le dedicó a la hija mayor de su esposo. Foto: captura de historia de Instagram.

Claudia Álvarez, la mejor madrastra

A través de las historias de Instagram, Claudia Álvarez, de 42 años de edad, expuso que mantiene una excelente relación con su hijastra, quien cumplió 21 años. "Feliz cumpleaños a la mejor hija que la vida me pudo haber regalado", expuso la actriz mexicana en la primera historia que publicó acompañada de una serie de fotos. "Te amo tanto, me siento orgullosa de la mujer en la que te has convertido".

La actriz de "Simplemente María" continúo con las tiernas palabras para Tatiana Rovzar, a quien le escribió "por más vivencias, risas, buenas pláticas, confesiones y amor juntas, mami hermosa. Que sea el mejor año de tu vida, 21 y contado". De esta manera, reveló que con el paso de los años ha construido un sólido lazo con la hija de Billy Rovzar, de 47 años.

La actriz ha construido una sólida relación con Tatiana Rovzar, quien cumplió 21 años de edad.

Madre de tres, pero tiene amor para seis hijos

La historia de amor de Claudia Álvarez y Billy Rovzar no surgió de la nada, ya que primero forjaron una gran amistad. Se conocieron en una comida en la que los presentó Danna Vázquez, quien era la mánager de ambos, indica Vanidades. Sin embargo, en ese momento no hubo ningún flechazo.

El amor llegó tiempo después, cuando la actriz no entendía por qué no recibía el amor que daba; ante esto, el productor se dio cuenta de que él podía ser el hombre que Claudia Álvarez buscaba, ya que él tuvo claro que ella era la mujer de su vida, recapitula la revista HOLA! USA. Desde ese momento empezó su relación y ahora presumen que tienen 12 años juntos; primero fueron novios y en 2016 se casaron, sellando su amor.

Durante este tiempo, Claudia Álvarez creció de la mano de Billy Rovzar, así como de los tres hijos mayores de éste, lo que explica porqué se lleva bien con sus hijastros. Antes de casarse con la actriz, el productor estuvo casado con Gina Diez Barroso, con quien comparte tres hijos: Billy, Fernando y Tatiana Rovzar.