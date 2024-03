Elsa y Elmar, Natalia Lafourcade y Mon Laferte componen su lucha

Las vemos en el escenario entonar con fuerza sus canciones, deleitar con su voz a los cientos y miles de fans que las siguen porque sus letras los inspiran a salir adelante o simplemente les dan consuelo, pero que Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Elsa y Elmar hacen desde lo particular en un mundo adverso y difícil de transitar para las mujeres.

“Como compositora, la mayor responsabilidad que tengo es la de ofrecerle a mis otras compañeras mujeres el lenguaje y las palabras que encuentro para continuar explorando este mundo tan masculino. Antes me daba pena escribir letras tan románticas, sensibles y vulnerables, pero por qué tengo que estar hablando de fiesta, si tengo una dimensión que quiero proteger y realzar”, afirmó Elsa y Elmar.

La colombiana recientemente estrenó el tema “Entre las piernas”, un tema que espera se vuelva un himno feminista porque habla de las emociones que viven las mujeres con la menstruación, que tanto padecen, y de la que poco se menciona.

Lafourcade celebra con regocijo que sus letras le lleguen a mujeres de todas las edades, tan sólo su disco “De todas las flores”, el cual se ganó recientemente un Grammy, ha impactado a muchos seguidores.

“Es un álbum muy personal, pero te confronta y sacude verdades en la cara. Cuando lo termine no sabía que iba a pasar con la gente que lo escuchara, si iba a ser mucho o se sentirían identificados y fue lindo ver cómo todas esas mujeres que me escuchan tenían el corazón abierto para recibirlo. Siento que se llevan algo mío”, contó la intérprete mexicana.

Laferte es feliz inspirando a otras mujeres, pero tampoco quiere ese peso en sus hombros, porque considera que actualmente hay una regla oculta en la que si eres una mujer exitosa debes hacer cosas sólo que empoderen a la mujer, y eso no tendría que ser la única causa de las artistas.

“Creo que la libertad de las mujeres también está en lo que yo quiero escribir y no estoy obligada a empoderar a nadie. Si mis letras aportan algo a la lucha me parece increíble, pero no estoy obligada… pero esto pasa porque a nosotras siempre nos exigen más y nos deben dejar ser el tipo de mujer o feminista que queremos ser”, afirmó la chilena.