Rey Pila, Chikita Violenta y Little Jesus se unen en el nuevo proyecto IIIS

Lo que nació como un proyecto para darle salida a su creatividad, durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19, hoy circula en las plataformas digitales de manera profesional bajo el nombre de IIIS. Y es que al estar todo cerrado, Andrés Velasco (Rey Pila), Esteban Suárez (Chikita Violenta), Carlos Medina (Little Jesus) y Charles Spearin (Broken Social Scene, quien se encarga de la mezcla) se unieron para crear música que ahora luce en las voces de distintos colaboradores.

“Empezó como algo muy informal, pero luego Charles me buscó para decirme que buscaba voces mexicanas y nos dimos cuenta que todos teníamos la misma idea, así que le mandé lo que ya teníamos y decidimos sacar esto adelante… pero no es una banda como tal, por lo menos hasta ahora, es un proyecto más de estudio y no tenemos un cantante”, señaló Velasco.

IIIS no interfiere con sus bandas principales Foto: Especial

Colaboraciones con músicos de gran talla

Su primer sencillo fue “Cambiar Las Cosas”, un indie pop y un poco de psicodelia, adornado por sintetizadores modulares y guitarras, acompañado de la voz de Yöels (Julio Gudiño, miembro de I Can Chase Dragons! y Los Plastics Revolution). También han trabajado con Dromedarios Mágicos en “Futuro incierto” y Kirnbauer en “Dientes”, entre otros.

Los cuatro músicos que encabezan el proyecto, afirman que IIIS no interfiere con sus bandas principales, de hecho no piensan ni en presentaciones, porque saben que sería muy difícil juntar a todos los artistas con los que colaboran, a quienes por cierto escogen dependiendo las exigencias de la melodía y componen la letra, en conjunto.

“Este proyecto solo complementa nuestro trabajo como músicos, no es una banda, no choca con nuestras agendas, eso lo tenemos todos muy claro, pero no descartamos unir todos los sencillos en un disco, quizá en un vinilo, eso sí nos interesa”, detalló.

Andrés Velasco agradeció también el apoyo que la gente les da, conforme los va descubriendo, ya que tampoco están bombardeando redes sociales con sus singles, y aún así cada vez tienen más reproducciones en plataformas digitales, lo cual los tiene muy emocionados, pues hace mucho que no experimentaban esta sensación.

