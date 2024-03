Regina Murguia niega rumores de conflicto en JNS por la salida de Karla Díaz

Karla Díaz sorprendió a sus fanáticos al anunciar su salida de JNS luego de 25 años, la decisión desató un sinfín de rumores entre los que señalaban que existía conflicto por un desacuerdo entre sus integrantes. Regina Murguia negó que un distanciamiento con sus compañeras de escena y aseguró que apoyan a la conductora en su sueño de convertirse en madre.

Regina Murguia niega conflicto en JNS

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales para su canal de YouTube, Regina Murguia fue cuestionada sobre los rumores de un conflicto de JNS ante el desacuerdo de sus integrantes con la decisión de Karla Díaz de abandonar la agrupación. La cantante expresó su total apoyo a la conductora de “Pinky Premise y no descartó que en algún momento pueda volver a los escenarios.

Regina Murguia niega conflicto con Karla Díaz por su salida de JNS. Foto: IG @grupojns

“Difícil para todas, pero al mismo tiempo feliz, es duro, es un duelo, se va una parte de nuestras vidas (…) El grupo lo formamos nosotras cuatro, siempre vamos a estar juntas, no sólo arriba de los escenarios, en la vida. No nos separamos, sólo estamos divididas un poquito. Cuando una mujer siente esa necesidad dentro de sí, ¿por qué no? Parar todo, se vale todo en esta vida, entonces se lo festejo”, dijo.

¿Quién tomará el lugar de Karla Díaz en JNS?

Regina Murguia aseguró que JNS continuará con sus conciertos pese a la ausencia de Karla Díaz y sobre la posibilidad de integrar a alguien más a la agrupación rechazó que esto pueda ocurrir por el momento al considerar que la conductora vuelva más adelante.

“Ella es parte fundamental así como somos las demás, entonces no queremos en este momento meter a nadie porque no estamos supliendo a nadie. Solamente estamos poniendo una pausa, el grupo continúa, el proyecto es maravilloso, tenemos muchas sorpresas, muchos planes y Karla incluida siempre, solamente están su proceso”, añadió.