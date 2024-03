Horóscopo de Nana Calistar HOY 5 de marzo: los signos que se volvieron los más fríos con sus seres queridos

Los amantes de la astrología han esperado este martes 5 de marzo junto a las últimas predicciones de Nana Calistar, quien se ha convertido en un referente en el mundo de los signos zodiacales, con el objetivo de conocer a fondo lo que el destino tiene para todos sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición de horóscopos, la vidente ha revelado el porvenir de sus los signos solares en el área del amor, familia, suerte, salud, dinero y trabajo, quien revelará los misterios del cosmos para dar un poco de dirección e inspiración en este día lleno de espiritualidad.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante; sin embargo, caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones.

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Es crucial que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas.

Urge un amor que te enseñe amar a Dios en tierra ajena, eres muy de bajarte las calores y eso se te está haciendo vicio al punto que te puede provocar algún problema más adelante.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades, ya que has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor.

Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad, ya que podrías meterte en problemas con tu pareja. Hay probabilidades de que una persona cercana a ti te declare su amor puede ser una amistad o alguien que vive en tu colonia.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura.

Sueles malgastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta vivir bien, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces.

Aprende a estar más pendiente de tu familia y tu casa, ya que a veces la descuidas por atender a personas que no te dejan nada de provecho y solo te causan dolores de cabeza.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera.

Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasados sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención, ya que podrías confundirlo con amistad.

Ponte las pilas en cuestión de proyectos porque muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Traes unos pendientes que te han quitado un el sueño, bájale a tu estrés que todo se empezará a resolver.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este próximo fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece.

Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa.

Recuerda que algunas veces se requiere pensar mal de las personas para de esa manera no caer en sus juegos, ya no confíes ni en tu sombra, debes aprender a quererte más para poder querer a las demás personas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en cuestión de amor tienes posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho.

Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender tonterías que no te dejan nada de por medio.

Ten cuidado con negocios en estos días, ya que podrías ser víctima de un fraude. Despierta de una buena vez y date cuenta de la realidad en la que estás viviendo, no vale la pena mendigarles amor a personas que lo desconocen.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas, ya que podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta.

Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan dos una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron.

Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar, ya que en la sangre lo llevas.

Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado.

Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, a medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón.

Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, si no te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo.

Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Vienen problemas legales tuyos o de algún familiar o conocido, comenzarás a ver la fregada luz.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito, te ayudara a no recibir esas energías negativas.

Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina.

El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los afecte. Aprende a ser más sincero o sincera y no escondas nada.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor afectan tus proyectos y planes con malas vibras y envidias.

Vienen momentos muy buenos si tienes pareja, ya que la relación se consolidará y estará estable.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.

Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces ni maíz.

Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tú, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón.

