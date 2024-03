¿Peso Pluma no se rehabilitó? Captan al cantante saliendo de una tienda de marihuana sin pagar

Peso Pluma no deja de estar en medio de la polémica, pues nuevamente sus acciones dieron de qué hablar. Y es que a pesar de que se dijo que el cantante había estado en un centro de rehabilitación hace unos días, este fin de semana fue captado saliendo de una tienda en donde venden marihuana, por lo que comenzó el debate sobre si de verdad dejó las adicciones.

La comunicadora Jacqueline Martínez en su cuenta de Instagram compartió un pequeño video de la cámara de seguridad de un supuesto negocio que vende marihuana. En las imágenes se observa al intérprete de "Ella Baila Sola" con algunos acompañantes recorriendo el lugar y al parecer comprando un producto.

Peso Pluma visitó un dispensario de marihuana IG @chamonic3

Captan a Peso Pluma comprando en una tienda de marihuana

Según la fuente, "El Doble P" fue a un dispensario de marihuana este domingo 3 de marzo, en el cual adquirió un producto. Sin embargo, el artista se fue sin pagar, pues así lo dio a conocer la tienda que se ubica en Estados Unidos, de la que, hasta el momento, no se dio a conocer ni la ciudad en la que está ni el nombre.

No obstante, el negocio denunció por medio de sus redes sociales que el intérprete jalisciense no pagó la cuenta, pues aparentemente él tomó el producto y salió del local, no sin antes aparentemente decirle a uno de sus acompañantes que liquidara la deuda, pero éste no lo hizo, por lo que la tienda, mostró el ticket con su nombre real: Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso Pluma se salió del negocio sin pagar IG @chamonic3

¿Peso Pluma fue a rehabilitación?

Luego de que un periodista asegurara que Peso Pluma acudió a un centro de rehabilitación después de su ruptura con Nicki Nicole, personas cercanas al cantante desmintieron esta información, e incluso el propio cantante reapareció a los pocos días que se hizo viral la noticia para dejar ver que está preparando nueva música.