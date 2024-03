Karla Díaz niega rumores de embarazo y pide no ser cuestionada al respecto: "Es un poco incómodo"

Karla Díaz puso fin a los rumores de embarazo con un contundente mensaje en el que pide no ser cuestionada al respecto debido a que se trata de un tema difícil, pues desde hace tiempo ha buscado convertirse en madre. La cantante confirmó que su retiro del grupo JNS es para enfocarse en su salud, pues los altos niveles de estrés estarían impidiendo que cumpla el sueño que tiene junto a su esposo, Danny Days.

Karla Díaz niega rumores de embarazo

En un encuentro con los medios retomado por el programa "Sale el sol", la cantante fue cuestionada sobre los rumores de embarazo y puntualizó en la importancia de no hablar sobre el cuerpo de otras personas y tampoco cuestionar a las mujeres sobre maternidad al no saber lo que están pasando al respecto, pues puede ser un tema difícil para ellas.

“Siempre me lo preguntan y es un poco incómodo porque a la gente que no hemos logrado ser mamás que te estén preguntando es fuerte. Entonces sí quiero pedirles un poco de respeto, de empatía los medios y que es muy fácil inventar o decir ‘estás embarazada porque tienes un poco de panza’, dejemos de juzgar los cuerpos de las mujeres, de las personas y seamos un poco más empáticos”, dijo.

Karla Díaz se despide de JNS

Tras varias semanas de rumores, la también conductora de "Pinky Promise" confirmó su retiro de JNS luego de 25 años y con un emotivo video agradeció a Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía por el apoyo que le han brindado ante la difícil decisión que, señaló, le costó un año concluir.

“Una situación difícil, me costó un año tomar esta gran decisión, está siendo muy difícil hacer este video porque jamás me imaginé llegar a este punto. Jamás imaginé que iba a llegar este momento en el que tuviera que pensar en mí y en mi familia (…) No, no estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia”, dijo Karla Díaz.