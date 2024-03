Muere Chance Perdomo, actor de "Gen V" y "El mundo oculto de Sabrina"

Hace algunos momentos se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor estadounidense Chance Perdomo, quien perdió la vida a la edad de 27 años. De acuerdo con los primeros informes, se dice que el joven murió debido a un accidente en motocicleta. El actor fue conocido por su papel como Andre Anderson en la serie "Gen V", perteneciente al universo de "The Boys", por lo que la producción ha brindado sus condolencias a la familia.

El actor murió a la edad de 27 años.

Fotografía: Instagram/@genv

¿De qué murió el actor Chance Perdomo?

El representante de Chance Perdomo confirmó la trágica noticia a través de un comunicado enviado al medio "Variety", anunciando el fallecimiento del talentoso actor debido a un accidente de motocicleta, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el accidente no involucró a otras personas, pero la repentina pérdida de Perdomo ha conmocionado a la industria del entretenimiento, dejando un vacío irreparable.

Por su parte, los productores de "Gen V" expresaron su profundo pesar y shock ante la noticia, describiendo a Chance como un ser humano excepcional. En un comunicado conjunto, recordaron su encanto perpetuo y su sonrisa contagiosa, destacando su inigualable talento artístico: "no podemos entender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que cualquier otra cosa, simplemente una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido", explicó la productora.

Chance Perdomo, reconocido por su notable interpretación como Ambrose Spellman en la aclamada serie de Netflix "El mundo oculto de Sabrina" y como Andre Anderson en "Gen V", dejó una huella imborrable en la pantalla con su carisma y talento, de la misma forma, su pasión por las artes y su vibrante energía fueron apreciadas por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

Los productores han pedido respeto y solidaridad para la familia del actor.

Fotografía: Instagram/@genv

¿Quién era Chance Perdomo?

Chance Perdomo, nacido en Los Ángeles, California, en 1996, fue un actor estadounidense cuya carrera brillante comenzó a destacarse en 2016, sus primeros pasos en la actuación los dio con la película de BBC Three "Killed by My Debt". Sin embargo, fue en 2018 cuando capturó la atención mundial al ser seleccionado para interpretar a Ambrose Spellman en la exitosa serie de Netflix, "El mundo oculto de Sabrina", donde deslumbró con su actuación durante las cuatro temporadas que la serie estuvo al aire.

Su pasión por las artes y su vibrante energía vital fueron apreciadas por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

Fotografía: Instagram/@chance_perdomo

Además de su trabajo en la pantalla chica, Perdomo incursionó en el cine, participando en la película de 2020 "The Glorias" y dejando una impresión duradera en la exitosa serie de televisión "The Boys". Su versatilidad como actor se evidenció aún más cuando fue visto recientemente en el set de filmación de "The Ballad of Songbirds and Snakes", una precuela altamente anticipada de la renombrada saga "Los Juegos del Hambre".

Con su talento innegable y su enfoque dedicado, Perdomo se había convertido en una figura prometedora en la industria del entretenimiento, con una carrera en ascenso y un futuro lleno de posibilidades. Su repentina partida deja un vacío insondable en la comunidad artística, donde será recordado no solo por sus inolvidables interpretaciones, sino también por su encantadora personalidad.

La noticia de la muerte de Chance Perdomo ha dejado a colegas, amigos y fanáticos consternados y afligidos, destacando la profunda huella que dejó en el mundo del entretenimiento y más allá. Su legado perdurará en las pantallas y en los corazones de quienes lo admiraron y apreciaron su trabajo.