Drake Bell confiesa que ya había hablado de su abuso en una de sus canciones, pero fue ignorado

Drake Bell ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, pues luego de confesar haber sufrido abuso por parte de un extrabajador de Nickelodeon y además hacerlo frente al mundo en “Quiet Set” la serie que destapó los abusos a actores juveniles en Nickelodeon.

Ahora comento ya había hablado de su abuso; sin embargo, asegura haber sido ignorado por todos, pues desde el 2005 lo habría confesado, pues ha desatado todo un movimiento por parte de ex actores que participaron en las series de Nickelodeon en la pasada década de los 2000.

Fue en 2005 para el álbum “Telegraph” cuando bajo la melancólica melodía de In The End, anunciaba el cómo se sentía al respecto de lo que había sucedido, pues cabe destacar que había sido abusado por Brian Peck quien solo recibió 16 meses de cárcel e hizo que el actor viviera todo un infierno.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de que hacer ni como reaccionar. No tenía idea de como salir de la situación.”, contó Drake Bell.