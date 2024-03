Critican a William Levy por sus arrugas y supuesta calvicie: "parece de 60 años"

Uno de los actores más queridos de la televisión es William Levy, quien por muchos años no sólo fue reconocido por su talento para la actuación, sino también por ser uno de los hombres más guapos, mismo que lo llevó a recibir el título del "galán" de las telenovelas; sin embargo, con el paso de los años su envejecimiento ha dado mucho de qué hablar y ahora sus fans aseguran que luce descuidado y que "parece de 60 años".

FOTOS de William Levy dividen la opinión en redes; lo critican por su aspecto físico

Estos comentarios vienen de una publicación de Facebook en la que se compartieron recientes fotos del actor cubano en las que se hace un close up a su rostro, mismo que ya no es el que presumía en sus años dorados y cuando presumía protagónicos en telenovelas como "Cuidado con el ángel", sino que en su lugar se ven algunas arrugas y líneas de expresión propias de la edad. Pero un detalle que también llamó la atención del público es su supuesta calvicie, pues aunque es algo que no está confirmado, algunos aseguran que William Levy también usa peluca.

La publicación superó los 200 mil me gustas. (Foto: Captura de pantalla)

Fue el usuario "CesarCasmo" quien compartió las capturas de pantalla de una entrevista que ofreció el también modelo y en las que agregó con sarcasmo: "se ve bien chavito, todavía aguanta otro protagónico juvenil". El post de Facebook rápidamente se volvió viral y dividió opiniones, pues mientras muchos defendieron al actor porque nadie debe ser joven eternamente, otros lo criticaron por su físico.

"Yo me acuerdo que vi en una revista una entrevista donde él decía con orgullo desde sus veinte años (obvio yo estaba chiquito): 'A mí no me gusta usar cremas ni cuidarme la cara, nunca lo hago y nunca lo haré. Ni protector solar, no me gusta'. Ahí están las consecuencias, porque ni está tan grande realmente, es joven aún", dijo el mismo usuario que compartió las fotos y de ahí se desató la polémica.

Y es que además del envejecimiento de William Levy, que algunos defendieron, otros aseguran que hay algo "raro" en su imagen y lo asocian con su cabello, tanto por la tonalidad, como por la forma del pelo. "Es peluca", "tiene peluca", "el peluquín mal adaptado, está bien usarlo, pero de manera más natural" y "ese peluquín demasiado evidente", son algunos de los señalamientos.

¿Tú qué opinas? (Foto: IG @willevy)

Por otro lado, algunos internautas prestaron mayor atención a su apariencia del rostro, especialmente a las arrugas que se forman en su frente. Ante ello, hicieron ironía al asegurar que todavía es perfecto para darle vida en la televisión a algún personaje joven.

"La importancia de usar bloqueador solar, en especial si eres blanco, esa gente envejece como la leche en día de verano", "yo lo veo muy fresco entre 15 o 18 años igual que a Gabriel Soto, ellos deberían hacer el estelar de clase 406 'el rencuentro', aun los veo de fibra y buen físico y más con ese copetazo", "igualito que un chavo de secundaria para la rosa de Guadalupe", "Sí aguanta un Remake de Rebelde", "Se ve muy envejecido para tener 43 años de edad. Parece de 60 años" y "le llegaron los años a ese guapo caballero me encantó mucho cuando protagonizó sortilegio", son algunos de los comentarios que dejaron en Facebook.

¿Cuántos años tiene William Levy?

En 2024 William Levy tiene 43 años, pues el actor nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba. Por lo que los fans defiendan que ya no se vea como en sus años dorados cuando a penas conquistaba la pantalla chica con protagónicos. Así como en el post de Facebook se le critica por su apariencia, también ha sido defendido por sus fans:

Algunos también lo defendieron. (Foto: IG @willevy)