Conductora de Ventaneando preocupa por su comportamiento en vivo, explica qué le pasó: "ofrezco una disculpa"

Una de las colaboradoras más destacadas del programa "Ventaneando" se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una historia en Instagram explicando el motivo de su extraño comportamiento en plena transmisión en vivo.

En este 2024 el programa de espectáculos de TV Azteca cuenta con un envidiable elenco encabezado por figuras como Pati Chapoy, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente. Una de ellas fue la que subió un breve video en el que también ofreció una disculpa a todos los televidentes.

Sigue leyendo:

Pedro Sola responde a críticas por su actitud con las conductoras de "Ventaneando": "Es cariño verdadero, no tan sólo vanidad”

En la transmisión del pasado martes 26 de marzo la conductora, Linet Puente protagonizó un "bochornoso" momento después de tener dificultad para leer y presentar las noticias más relevantes de la farándula. El momento no pasó desapercibido para ella pues brindó una explicación en redes sociales.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la colaboradora de Pati Chapoy subió un breve video ofreciendo disculpas a todos los televidentes ya que fue evidente que no podía hilar sus ideas y mucho menos leer las noticias más relevantes de la farándula.

"Si me están viendo en Ventaneando y notaron que no puedo hilar dos frases, ofrezco una disculpa", escribió la conductora.

En este sentido Linet Puente, una de las grandes referentes de la farándula, dijo que lleva un par de noches sin dormir bien, por lo que ha presentado agotamiento en las transmisiones en vivo de "Ventaneando". En tono de broma dijo que no sabía ni cómo se llamaba.

"En mi defensa, no duermo, no sé ni cómo me llamo", escribió.