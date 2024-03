Claudia Lizaldi alza la voz en favor de los derechos de las mujeres

Claudia Lizaldi tiene 27 años como conductora y en todo este tiempo ha visto cómo crece el camino de las mujeres en el área, lo cual considera positivo, pero siente que aún falta paridad de género.

“Para nosotras aún es duro el camino, por lo que todavía tenemos que seguir levantando la voz. Por eso, agradezco a quienes ocupan su espacio como quieren para hacer ruido. A mí me dicen que soy feminista, pero sólo digo las cosas como las veo”, detalló.

Para la actriz hacen falta más espacios femeninos en todas las áreas, pero está consciente que éstas se deben dar, de acuerdo con las capacidades de cada persona, no sólo por cumplir una cuota.

Señaló que hay varias conductoras de realities shows que han desempeñado un excelente papel en el área, demostrando el gran talento que tienen, entre ellas Verónica Castro y Adela Micha; y no cree que haya menos féminas que hombres conduciendo.

“No me encanta la pelea por género, no somos enemigas de nadie. Claro, estamos en un país donde nos toca trabajar y sostener la casa, puede ser muy cansado, pero yo no le meto cabeza a eso, porque eso le tocó a mi generación, a la anterior la mantenían y yo quiero tomar mis decisiones. Así lo elegí y lo gozo”, afirmó.