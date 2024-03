Paco de María sigue sus ideales con un concierto en El Cantoral

Alejado de las tendencias musicales desde el inicio de su carrera, Paco de María está acostumbrado a ir contracorriente al cantar con Big Band y a abrirse camino en la industria, hoy celebra 17 años de trayectoria y 40, de vida con un concierto en El Cantoral.

“El principal reto fue al inicio, porque fue entrar a un género que no suena mucho en México. Entonces me preguntaba qué hacer para que la gente me conociera y no desistí. Toqué durante mucho tiempo en lugares pequeños todos los fines de semana y poco a poco se abrió un mercado de nicho que ahora me sigue”, señaló.

También es difícil hacer prevalecer su estilo ante los productores que buscan modas, pero ahora le da gusto que cada vez hay más gente interesada en su música, y aunque también hay más colegas interesados en el género, se necesita de muchos instrumentos en el escenario, lo que hace que se vuelva muy caro cada show.

“Siempre estoy con los ojos abiertos en mis redes sociales y cada vez se suman más jóvenes, generalmente es porque escuchan las nuevas versiones que hago de clásicos de los 80 y les gustan, les sorprende que sea un trabajo creativo importante”, explicó.

El penúltimo disco de De María se llama Personal y es una adaptación de clásicos en inglés como 'Creep', de Radiohead, 'Wake Me Up Before You Go-Go', de Wham!, y 'Personal Jesus', de Depeche Mode, entre otros. Este año, sacará un segundo volúmen con otros hits, entre ellos 'Like a prayer', de Madonna, y 'Every breath you take', de The Police.

Este material también incluye el primer dueto que ha hecho en toda su carrera, se trata del tema 'I still haven’t found what I’m looking for', de U2, el cual entona con Kika Edgar, una cantante que admira, porque tienen intereses similares, ambos van contra las modas. Este tema espera presentarlo este sábado, por lo que la intérprete sería la invitada de la noche.

Tras la promoción de este nuevo material, que llegará a plataformas a mediados de año, preparará música original, pero no descarta que más adelante reversione clásicos de bandas de rock mexicanas.

MAAZ