Ricardo Casares revela el mensaje que dejó a su familia en caso de morir tras sufrir un infarto

El pasado 26 de febrero Ricardo Casares sufrió un infarto tan sólo minutos antes de salir al aire en “Venga la Alegría”, a casi un mes de lo ocurrido el conductor volvió al matutino y fue recibido entre lágrimas por sus compañeros. El presentador recordó uno de los momentos más angustiantes, pues al pensar lo peor hizo una petición y antes de entrar al quirófano dejó un mensaje para su familia.

Mensaje que Ricardo Casares dejó a su familia

En entrevista para “Ventaneando”, Ricardo Casares expresó su emoción y lo emotivo que fue su regreso a la televisora del Ajusco luego de ser sometido a una cirugía de emergencia en la que le implantaron un stent. El conductor recordó que previo al entrar a quirófano pidió que en caso de que algo malo pasara se entregara un mensaje especial a sus seres queridos.

“Han pasado por mi cabeza muchas cosas, cuando recién acababa de llegar y recorrí la parte por donde salí aquella vez se siente feo. Cuando creí que el tiempo se me acababa, pensé en la gente con la que he sido feliz (…) Llegando a urgencias le pedí a alguien que si algo me pasaba le dijera a mi familia que he sido muy feliz, yo pensaba en ellos, que había tenido una vida muy feliz y que no me lloraran mucho”, dijo.

Envía mensaje a Daniel Bisogno

Ricardo Casares fue llevado al mismo hospital en el que se encontraba Daniel Bisogno y en el área de terapia intermedia sus cuartos estaban juntos por lo que no dudaron en darse ánimos. Ahora, le envía un mensaje de apoyo y agradeció el regalo que recibió de Pati Chapoy tras ser dado de alta.

“Yo sé que este día que estoy viviendo hoy yo va a llegar para Daniel y también va a llegar el día que se reincorpore a ‘Ventaneando’ que, después de Michaela, no tengan duda, después de su hija, Daniel lo que más ama es su trabajo y también va a llegar ese día para él”, finalizó Casares.