Dulce revela que fue hospitalizada por un tumor en el riñón: “No reaccionaba”

Dulce encendió las alertas entre sus fanáticos luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana y cancelaron su concierto en el Teatro Metropólitan. Ante esto, la cantante dio detalles de su estado de salud y reveló que tiene un tumor en el riñón que le provocó intensos dolores al grado de quedar inconsciente.

Dulce revela detalles de su estado de salud

En entrevista para el programa “Ventaneando”, la cantante detalló que tuvo un intenso dolor por varios días por el que sufrió una fiebre de 39 grados y quedó inconsciente. Dulce fue hallada por una persona de su familia que la llevó de emergencia a un hospital donde fue sometida a estudios con los que los médicos determinaron que tenía un tumor en el riñón.

“Me empecé a sentir mal, un dolor horrible. Fueron cuatro días de dolor, pero yo dormida no reaccionaba hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 de fiebre y me trajeron al hospital”, explicó la intérprete y añadió que aún le realizarán más estudios aunque en el peor de los casos podría perder un riñón.

Dulce suspende concierto

La voz de “Tu muñeca” compartió un video en redes sociales desde la cama de un hospital en el que se dijo apenada con sus fanáticos por la cancelación de su concierto el pasado 16 de marzo, presentación que ya tiene nueva fecha para el 16 de mayo en el mismo recinto.

“No tengo un problema mortal, tengo un problema de salud perfectamente remediable y tratable. No me pienso ir en esta, lo único que les pido es un poquito de paciencia y disculpas”, dijo la cantante y agradeció la muestras de afecto de sus seguidores ante su estado de salud.