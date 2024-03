Jay de la Cueva recuerda las duras críticas que recibía al inicio de Moderatto: "no era conocido mi personaje"

Jay de la Cueva o mejor conocido por su alter ego Brian Amadeus, marcó una increíble época con su reconocida banda Moderatto desde 1999 antes de su abandono en agosto de 2023.

Sin embargo, en el podcast “Canal 55” confesó lo difícil que fue llegar a salir vestidos como lo hacían, pues contó una difícil situación que vivió en argentina.

En el podcast comenta que vivió una dura y difícil situación durante uno de sus primeros shows vestido como su famoso alter ego, Brian Amadeus, sufrió de fuertes críticas en los primeros shows a los que se presentaba junto a su banda Moderatto.

“En la primera noche que salí a tocar con Moderatto fui al súper y me acuerdo, ya iba maquillado, con las plataformas y todo el look, todavía no era conocido mi personaje, así que imagínate la reacción de la cultura mexicana”, comentó Jay de la Cueva.