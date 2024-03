Nicolás, hijo de Erika Buenfil, presenta a su novia con tiernas fotos en redes

Luego de las críticas que recibió por su baile en TikTok y usando una peluca rosa, Nicolás Buenfil compartió una serie de fotografías con las que presenta de manera oficial a su novia. El hijo de la actriz Erika Buenfil dejó atrás la polémica y se mostró más enamorado que nunca, con lo que, además, también termina con los rumores de un romance con Lucerito Mijares.

Hijo de Erika Buenfil presenta a su novia

A través de su cuenta de Instagram el hijo de la actriz compartió el pasado fin de semana fotografías en las que presume románticos momentos junto a su novia, Paola Ramírez, de quien se sabe poco debido a que se trataría de una persona ajena del espectáculo. Los comentarios no se hicieron esperar y seguidores del también influencer lo felicitaron señalando lo feliz que luce junto a su pareja.

Nicolás Buenfil presenta a su novia. Foto: IG @nico.buenfil

En octubre pasado surgieron rumores de que Nicolás Buenfil podría haber tenido un romance con la cantante y actriz Lucerito Mijares, esto luego de que ella expresara interés en conocerlo mejor. Sin embargo, el hijo de la actriz negó cualquier tipo de relación más allá de una amistad con la hija de Manuel Mijares.

Nicolás Buenfil responde a críticas

Nicolás Buenfil fue blanco de controversia por un video en TikTok en el que recrea una escena de la cinta "Saltburn” en el que el personaje de Barry Keoghan baila “Murder On The Dancefloor” de la cantante Sophie Ellis Bextor. Esto provocó comentarios en dicha red social donde cuestionan su orientación sexual, algo a lo que el joven no se quedó callado.

“Siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual; es algo constante en mi vida ya que tengo pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres. Sí me gustan las mujeres y soy muy libre en ese aspecto. Si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada. Estamos en 2024, gente”, dijo en aquel momento.