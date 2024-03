Karyme Lozano inspira a las mujeres y es galardonada en el Día Internacional de la Mujer

Con 31 años de carrera actoral, Karyme Lozano busca participar en proyectos que dejen una enseñanza al público. Con este objetivo, ha dado varias conferencias para inspirar a las mujeres a salir adelante; fue por estas acciones que Forjadores de México Mujer Líder 2024, le otorgó el galardón en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Me siento honrada de recibir este premio. Apenas me entregaron un galardón por sororidad, y me preguntaba por qué; ayer me dijeron que mi manera de hablar inspira, porque abro mi corazón y mi vida, al contar cosas buenas y sufrimientos. Entonces entendí que al ser honesta, soy un ejemplo para que otras luchen”, afirmó.