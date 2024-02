“Según yo todo está bien”, Poncho de Nigris responde a los rumores de divorcio con Marcela Mistral | VIDEO

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, se mantienen en medio de la polémica ante los rumores de divorcio que se desataron por un video en el que la conductora se muestra “indiferente” y “seca” ante las interrogantes sobre su vida juntos. El influencer no dudó en hablar al respecto y dejó claro lo feliz que está en este momento con su relación y sus proyectos profesionales.

Poncho de Nigris responde a rumores de divorcio

En entrevista para el programa “Hoy”, el modelo fue interrogado sobre la supuesta separación con Marcela Mistral por lo que dejó claro que se trata de un malentendido: “No, no, no, yo no sé. Tenemos un podcast que se llama ‘Parejas disparejas’, entonces vemos temas polémicos y a veces se salen de control y aveces uno se enoja y pasó esto. Ya estamos pensando en hacerlo porque ahora dicen que Marcela no me soporta, que no me quiere, que la tengo prisionera, que muchas cosas como que no la dejo brillar”.

“La gente siempre inventa esas cosas, yo sí estoy contento con ella, con mi familia, con mi trabajo, con mi vida, me siento realizado, me siento pleno (…) Yo estoy tranquilo, yo sé lo que tengo, yo sé lo que soy y yo estoy tranquilo, estoy en paz. Según yo todo está bien, o sea, no hay divorcio, hasta ahorita no”, añadió.

¿Cómo surgió el rumor de divorcio?

Todo comenzó por un video compartido en su canal de YouTube titulado “¿Estaremos juntos toda la vida?”, en el que el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” cuestiona a su esposa sobre si se imagina una vida a su lado. La actitud de Mistral fue lo que desató rumores de una separación, pues internautas aseguraron que se mostró “seca” y “apagada” ante las preguntas.

“Ella ya está en duelo”, “Marcela ya no se ve feliz”, “¿Le decimos a Poncho o solito que lo descubra?”, “Marcela ya está en modo de ‘si lo mismo que tú digas’”, “Es que aguantar a Poncho está cañón”, “Ya Marce sólo le da el avión” y “Siento que Marcela ya ni quiere estar con él”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.