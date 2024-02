¿Por qué Christina Aguilera fue la verdadera sensación de los Premios Grammy?

La velada de los Premios Grammy 2024 se efectuó el pasado domingo 4 de febrero, pero hay famosos que siguen causando furor en las redes sociales. Miley Cyrus y Taylor Swift son algunas de ellas; sin embargo, hay una otra cantante que no se queda atrás: Christina Aguilera.

Desde su llegada a la alfombra roja, la intérprete de “Genie in a Bottle” y "Pero me acuerdo de ti" captó la atención porque arribó con un entallado vestido azul y cabello rubio. El estilismo hizo recordar su etapa de Back to Basics, disco que lanzó en 2006 e incluye los éxitos “Candyman” y “Hurt”.

Sigue leyendo:

Miley Cyrus y la historia de su vestido de los Premios Grammy que requirió más de 500 horas para su elaboración

La icónica FOTO de Karol G y Taylor Swift en los Grammys 2024 que demuestra una profunda admiración

Christina Aguilera se impuso en los Premios Grammy e hizo recordar cuando ganó el Premio al Mejor Artista Nuevo. Instagram Christina Aguilera.

Christina Aguilera, la reina de los Premios Grammy 2024

Christina Aguilera ha mantenido su carrera con bajo perfil. Su música más nueva la lanzó en 2022 con su álbum “Aguilera” en el que incluyó “La reina” y “Somos nada”, con lo que retomó la música en español, pero sin causar gran impacto, pese a su gran voz.

Sin embargo, su participación en los Premios Grammy fue simbólica porque junto a Maluma entregó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana que ganó la colombiana Karol G, a quien incluso opacó.

Xtina y su impacto en redes sociales

Por un lado, Christina Aguilera captó la atención porque renovó su imagen, sobre todo después de cambiar sus hábitos de vida para estar saludable. En los últimos años, Xtina, como sus fans le dicen de cariño, ha demostrado que es capaz de tener cambios radicales, ya que algo similar sucedió cuando fue mentora en “The Voice”.

En redes sociales, la cantante sigue siendo de las artistas más comentadas. Facebook.

Pero eso no es todo, ya que los fans de la cantante de “Beautiful” y “Dirty” igual hicieron un recordatorio: en el año 2000 recibió el premio a Mejor Artista Nuevo. Esto quiere decir que ya pasaron 24 años desde aquella gala que dejó en alto su nombre como artista.

Además, en redes sociales las personas también indican que Christina Aguilar ya es una leyenda musical. Y eso se evidenció en los Premios Grammy de 2024 porque acudió como invitada, como sucedió con otras dos grandes cantantes, Celine Dion y Mariah Carey, quienes igual se caracterizan por sus potentes voces.