VIDEO: Dulce y Lisset protagonizan acalorada discusión en pleno programa: "Nunca te dije vieja"

Dulce y Lisset protagonizaron un incómodo momento en pleno programa al hablar sobre la edad de ambas, aunque la conversación escaló hasta que la discusión se intensificó en un enfrentamiento por el que la cantante estuvo a punto de abandonar la entrevista. Aunque la actriz intentó calmar los ánimos, sus comentarios lograron enfurecer aún más a la artista que pronto cambió su tono de voz.

¿Qué sucedió entre Dulce y Lisset?

Fue durante el programa “La Saga” de Adela Micha que comenzaron hablar sobre música de su juventud, Dulce mencionó una agrupación que podría ser de la misma época que Lisset y así dio un giro la conversación dirigida ahora a la edad y que la actriz relacionó con el supuesto carácter explosivo de la cantante. Esto logró incomodarla y de inmediato la actriz intentó calmarla con comentarios que sólo lograron enfurecerla más.

Dulce explota contra Lisset en plena entrevista. Foto: Cuartoscuro

“Es que es la edad. Es un comentario, no tienes por qué enojarte, nunca te dije vieja, no mam**, no te enojes”, insistió Lisset y aunque la molestia de Dulce era evidente ella intentó negarlo: “Algo me puede molestar, pero soy una persona muy contenida y que domino perfectamente mis instintos y mis emociones. Yo soy una persona muy controlada, sí, soy temperamental, pero soy fría cuando me enojo. Eso es más peligroso que me vuelvo fría las cosas que digo y hago no van jamás para atrás”.

Dulce amenaza con abandonar el programa

La intérprete de “Tu muñeca” comenzó a mostrarse cada vez más molesta y en un instante insistió en abandonar la entrevista, pero Adela Micha intervino para poner fin con ambas. Para entonces Lisset ya externaba su deseo de no querer coincidir de nuevo con la cantante y se dijo aburrida de aquella conversación.

“Que choque tan grande, ella es así, con un humor negro. De repente una bromista, pero ya todo el tiempo, pero ya basta, ¡ya corta por favor!”, dijo Dulce molesta exigiendo que se pusiera fin a la entrevista.