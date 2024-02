¿Tenía cirugías? Helena Rojo habló de su experiencia a la hora de buscar cambios estéticos: VIDEO

El mundo del arte en México se ha vestido de negro luego de que se confirmó el fallecimiento de la primera actriz Helena Rojo a la edad de 79 años, quien luego de una dura batalla contra el cáncer apagó su luz, sin embargo, su legado seguirá vigente por generaciones enteras, pues es considerada una de las artistas escénicas mexicanas más importantes.

Su éxito no solo es adjudicado a su elevada capacidad para transmitir emociones a través de la gran pantalla, sino que además se consolidó como un icono de la moda y la belleza en su juventud, esto especialmente debido a su elegancia y presencia en pantalla, lo que ayudó a que se considerara a Helena Rojo como una figura atractiva y de referencia en el ámbito de la moda y la belleza.

Helena Rojo murió tras luchas contra el cáncer. Foto: Especial

Seguir leyendo:

Helena Rojo: de Lucero a María Sorté, famosos lamentan la muerte de la actriz, la recuerdan con mensajes y FOTOS

¿De qué murió la actriz mexicana Helena Rojo?

Helena Rojo cosechó una destacada carrera en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las telenovelas mexicanas, donde brilló por su versatilidad actoral y su belleza, mismo que siempre se destacó por ser genuina, ya que, por lo que se sabe, Rojo no se sometió a procesos estéticos o intervenciones quirúrgicas.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que la primera actriz se sinceró respecto al temor que le tenía a morir en una intervención quirúrgica, por lo que, a pesar de haber estado cerca de hacerlo, nunca se animó, pues aseguró que estos son procesos de riesgo.

"Me dan mucho miedo, me da miedo no encontrarme a mí misma en el espejo, me da miedo quedar, no sé el ojo por acá y cosas raras, he sido muy mala para eso, he estado tentada, no diré que no. Incluso en el consultorio he estado, pero a la hora de que te dan el papelito de que si se muere, ahí dije, '¿por qué voy a hacer yo esto?, no tiene sentido arriesgar mi vida para que me den un jalón'", recordó