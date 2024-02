Exconductora de Televisa llega a "Venga La Alegría" y fue muy bien recibida por sus compañeras

Uno de los programas matutinos más populares está estrenado conductora, se trata de Venga la Alegría Fin de Semana, en el cual este domingo presentaron a una nueva conductora. El mañanero que solo se transmite sábado y domingo ya cuenta con un elenco amplio y conocido por el público, entre los que destacan; Natalia Subtil, Olga Mafud, Chucky, Alan Mora, Pedro Prieto, Esmeralda Ugalde y Natalia Valenzuela.

La edición del fin de semana quiso darle un lugar a una de las conductoras más populares de los matutinos pero también de las redes sociales. Y fue muy bien recibida no solo por la audiencia, también por sus compañeras. Venga la Alegría Fin de Semana suele invitar constantemente a nuevos conductores para animar el programa y esta vez fue el turno de Gomita.

La conductora fue la invitada especial de este domingo. | Foto: Instagram @vengalaalegria

Gomita en Venga la Alegría Fin de Semana

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita es la conductora invitada de Venga la Alegría Fin de Semana y estará este domingo en todo el programa para divertir al público de TV Azteca. A través de sus redes sociales, el matutino anunció a la presentadora y los comentarios no se hicieron esperar, además sus compañeras la recibieron muy bien y muy contentas.

Los televidentes agradecieron que el programa le de entrada a conductoras como ella, pues la consideran carismática, agradable y muy buena presentadora. Por su parte, Gomita también anunció a sus seguidores de Instagram y compartió algunas fotografías en el foro de VLA.

Gomita se mostró muy feliz durante la emisión | Foto: Instagram @vengalaalegria

Gomita aclara polémica con Kimberly La más preciosa y su esposo

Durante la emisión, en la sección "Podcast VLA FDS", el conductor Carlos "Chiken" le preguntó a Gomita sobre la polémica que surgió con Kimberly La más preciosa y su esposo Oscar Barajas, pues al parecer la influencer se puso celosa de Araceli después de que su pareja dijo que le gustaba la conductora.

Al respecto aseguró que no hay problemas entre ellas e incluso para no dejar el tema al aire le habló por teléfono para aclararla situación y señaló que no tiene nada que ver con Oscar y tampoco le atrae, además de que señaló que respeta mucho a las personas que tienen pareja y nunca se mete en relaciones.