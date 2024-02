Entre lágrimas, Carlos Gómez le pide perdón a Rodrigo Romeh tras golpearlo: "pagué el precio más alto"

Después de ser expulsado de La Casa de los Famosos 4 por golpear a uno de sus compañeros, Carlos Gómez ofreció una disculpa a Rodrigo Romeh por agredirlo. Durante la transmisión del programa, el beisbolista no solo le pidió perdón al participante, sino también a su familia, pues explicó que estuvo bajo condiciones extremas.

Hace unos días, “El Cañón”, como también es conocido, reapareció en la transmisión del programa, ahora junto a los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego, quienes le preguntaron qué fue lo que pasó por su cabeza durante la pelea para que golpeara al influencer fitness, el cual solo estaba tratando de calmar las cosas.

Así fue como Carlos Gómez se disculpó con Rodrigo Romeh

El beisbolista admitió que no estaba consiente en el momento en el que se estaba desarrollando la pelea, por lo que cometió un error a tirarle un golpe a su compañero de la casa. Asimismo, la celebridad ocupó el espacio para pedirle una disculpa a Rodrigo Romeh y a su familia, así como a todos los miembros de la producción y al público.

"Tomo el momento para dar mis disculpas. De primer plano a Romeh, como sé que no me está viendo, le doy este mensaje a la familia de Romeh. Les pido disculpas a su familia, al equipo Agua. Fue una enseñanza", destacó Carlos Gómez, quien dijo que estuvo bajo condiciones extremas.

Después de hablar con los conductores, el deportista tuvo un enlace con sus compañeros adentro de La Casa de los Famosos, de quienes se despidió y volvió a pedir perdón por su actitud dentro del reality.

“Les pido disculpas por lo sucedido. Me siento muy apenado por lo que ocurrió. He aprendido una lección. Creo que pagué el precio más alto, salir de la competencia cuando no quería”, dijo Carlos, quien esta vez no mencionó a Romeh, pero les pidió a los participantes pensar muy bien las cosas antes de actuar.