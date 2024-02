“No lo he visto”: Yuri revela que Cristian Castro desapareció tras ruptura con Mariela Sánchez, ¿abandona la gira?

Hace tan sólo unos días Yuri y Cristian Castro anunciaron en grande el inicio de su gira, pero todo cambió de manera repentina ante la ruptura del cantante con la empresaria argentina Mariela Sánchez. Al respecto, la intérprete jarocha reveló si esto afectará los conciertos que tienen programado, pues no ha tenido contacto con el hijo de Verónica Castro pese a que intentó comunicarse con él.

Yuri revela si continuará gira con Cristian Castro

Durante una conferencia de prensa retomada por el programa “De primera mano”, Yuri fue cuestionada sobre la ruptura de Cristian Castro ante los rumores de maltrato del cantante a la empresaria. La también compositora indicó que notó más tranquilo a su compañero de escena luego de lo ocurrido y descartó la cancelación de su gira asegurando que se trataba de un profesional, además de puntualizar en que tenían un contrato.

“No lo he visto. Cantamos el segundo día, me enteré de todo después. No, no lo he visto, le he marcado, le he mandado mensajito, pero como que él quiere guardar su distancia. No sé cómo esté, cuando salí a cantar yo no sabía, me enteré después (…) No sé qué vaya a pasar, como te digo, no he podido hablar con él, no tengo ninguna referencia de él. Le marqué alguito, pero como que él es reservado y bueno es normal, cada quien puede expresar y hacer lo que quiere, es su vida íntima. Esperemos que no, no va haber ningún problema, Cristian es profesional”, dijo Yuri.

¿Infidelidad? Cristian Castro habla de su ruptura

Ante las acusaciones sobre maltrato e infidelidad, Cristian Castro no dudó en hablar sobre su ruptura y en un encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México descartó algún tipo de control o discusiones entre ellos. El cantante aseguró que se trató de una ruptura en buenos términos, esto pese a que Mariela Sánchez fue captada llorando antes de su viaje a Argentina.

“Se terminó la historia. La verdad que difícil situación esto de ser cantante, es difícil. Ella es una chica muy buena y la verdad es que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y terminamos todo bien, nos tuvimos que separar. Siempre es fuerte”, dijo el cantante.