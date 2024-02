"No creo que esté bien": Exnovio de Belinda defiende a Christian Nodal tras la polémica por "Cactus"

La polémica no se detiene para Belinda tras el lanzamiento de su canción “Cactus” que fue considerada una tiradera para Christian Nodal. En esta ocasión fue el actor José Ángel Bichir quien se dijo fanático del cantante de regional mexicano y lo defendió de controversia, además, reprochó a la cantante que lo criticara por hablar públicamente de su romance -pese al acuerdo que tenían- cuando ella estaría haciendo lo mismo con el tema dedicado a su expareja.

Exnovio de Belinda defiende a Christian Nodal

En un encuentro con los medios retomado por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, José Ángel Bichir fue cuestionado sobre la nueva canción de Belinda y si temía que lanzara un tema similar sobre él tras el romance que tuvieron: “Me da risa un poco, o me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”.

Sigue leyendo:

Cazzu y Nodal presumen el lujoso abrigo Louis Vuitton de su hija Inti de más de 31 mil pesos

La Casa de los Famosos 4: así reaccionó Lupillo Rivera cuando le recordaron su noviazgo con Belinda | VIDEO

“Me llama la atención y creo que todos somos seres humanos y sentimos y que todos de pronto la cagamos en la vida, y sólo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella, no creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir”, añadió el actor en entrevista para el programa “Todo para la mujer”.

Romance de Belinda con José Ángel Bichir

Luego de que la química entre Belinda y José Ángel Bichir fuera evidente durante su participación en la serie “Divina Comida”, el actor reveló a inicios de 2023 que había tenido un romance con la también actriz del que no podía dar más detalles debido a que firmó un contrato de confidencialidad por el que temía ser demandado.

”Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, dijo el actor en aquel momento.