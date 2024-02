María León se destapa y admite "soy muy borracha"; fan le responde "te acompaño en la borrachera"

María León no sólo es una mujer bella y talentosa, sino multifacética porque canta, baila y actúa. Se tituló en Artes Escénicas y ha evolucionado profesionalmente, por lo que es considerada una de las mujeres más talentosas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la exvocalista de Playa Limbo abrió su corazón y confesó cuáles son sus defectos.

La intérprete de "El tiempo de ti" y "Piérdeme el respeto" fue la invitada especial del podcast "Somos Aliadas" que conducen Verónica Toussaint, Paola Rojas y Luz María Zetina. Durante la charla, la cantante, de 37 años de edad, habló de varios temas, especialmente de cuestiones personales y afirmó "soy muy borracha".

La confesión de María León impactó a las titulares de "Somos Aliadas" porque no concebían cómo decir esto cuando tiene uno de los cuerpos más impresionantes de la industria del entretenimiento en México. "Brillas, ¿dónde no brilla María León?", cuestionó Luz María Zetina al presentar a la actriz, a quien describió como "hermosa".

Ante esto, la bailarina fue humilde y respondió "en vario lugar". Por lo mismo, Verónica Toussaint expresó "seguro debes tener un lugar donde no (brillas), porque ya sabemos que sí brillas. Todo se sabe. Hay dos cosas que se ven desde la luna, la Muralla China y que brillas". Esto animó a la actriz de "Guerra de ídolos" a abrirse y decir sus "defectos" y "debilidades".

No sé patinar, por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo soltar, soy muy aprehensiva. Me cuesta mucho soltar, no sólo lo mío, sino lo de mi equipo. Soy bien dura a veces, y eso no me gusta mucho. Muy perfeccionista, pero a veces demasiado", expuso María León.