Daniel Bisogno y Ricardo Casares: así es la cercana relación entre los conductores de TV Azteca

Durante las últimas horas los nombres de Daniel Bisogno y Ricardo Casares se han mantenido en la cima de las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que ambas celebridades de TV Azteca se encuentran atravesando por delicadas situaciones de salud que, incluso, los han puesto al borde de la muerte, no obstante, en esta ocasión no será de esto de lo que hablaremos, sino que te contaremos cómo es la cercana amistad entre ambos presentadores.

El actual conductor de “Venga la Alegría” es quien en distintas ocasiones ha hablado de su relación con Daniel Bisogno, a quien además de considerarlo como un amigo, también lo ve como un maestro pues gracias a sus consejos y dureza pudo ganarse un lugar en “Ventaneando”, el programa de espectáculos número uno de todo México.

Cabe señalar que, Ricardo Casares ha señalado que conoce a Daniel Bisogno desde antes de que compartieran créditos en “Ventaneando”, lo cual ocurrió en 2008, además, ha señalado que la amistad que hay entre ambos llegó a un grado tan alto que durante en algún momento de sus respectivas vidas se consideraron como auténticos cómplices, por lo que “Richie” considera al “Muñe” como una de sus amistades más cercanas.

“Daniel era tremendamente amigo mío, me llevaba yo muy bien con él, me llevaba de piquete en el ombligo, salía con él, iba a su casa y todo cuando todavía no entraba a Ventaneando, pero cuando entré a Ventaneando sí fue rudo conmigo, él me decía que en algún momento no iba a entender pero si yo tuviera que nombrar a mis cinco grandes maestros ahí estaría Daniel Bisogno, te puedo decir que hoy es mi amigo adorado, te puedo decir que fue un gran maestro y ya los últimos años en Ventaneando éramos cómplices”, comentó Ricardo Casares durante una cápsula realizada para Venga la Alegría.

Así se veía Ricardo Casares cuando era parte de "Ventaneando". Foto: TV Azteca

Cabe señalar que Ricardo Casares nunca ha revelado si su amistad con Daniel Bisogno fue clave para que se ganara un lugar en “Ventaneando”, sin embargo, lo que sí ha dejado en claro que en el plano laboral “El Muñe” y el resto del elenco encabezado por Pati Chapoy lo obligó a superarse en el plano profesional pues siempre quiso estar a la altura de sus compañeros, con quienes compartió créditos por ocho largos años.

“Cuando a mí me hacen el tremendo honor de decirme ‘te vas a sentar en esta silla en ‘Ventaneando’ y te vamos a pagar además por hacerlo’ yo no estaba ni remotamente listo para sentarme en esa silla y te voy a decir algo más, había gente mucho más merecedora que yo y lo tengo claro, tenía yo a lado a Mónica Garza, a Pati Chapoy, Pedro Sola y a Daniel Bisogno en ese primer programa, yo sabía que estaba sentado con gente que tenía muchísimo más talento que yo y ese día también aprendí que tenía que prepararme 16 veces más que ellos, esa es la experiencia más hermosa que me dejó Ventaneando”, señaló Ricardo Casares hace algunos años para las cámaras de Venga la Alegría.