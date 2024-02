¿Por qué Angelique Boyer es tendencia en X?

Angelique Boyer es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana que ha conquistado al público por sus sorprendentes interpretaciones, desde una "villana" llena de ambición en "Teresa", hasta una mujer que lucha por lo que no tuvo en "Lo que la vida me robó" o incluso un alma adolescente en "Rebelde". Por esto y más su nombre no sólo resuena en México, sino en muchos otros países de América Latina e incluso en Europa.

Y esto es precisamente lo que reclaman los fans de la novia de Sebastián Rulli la mañana de este lunes, ya que el nombre de Angelique Boyer acapara los principales lugares de tendencias en la red social X, antes Twitter. La razón de ello es que quieren hacer que sea reconocida por sus múltiples talentos y no sólo como una "famosa", como fu llamada en un tuit viral.

¿Por qué Angelique Boyer es tendencia en Twitter?

El nombre de la francomexicana ocupa el tercer lugar de las tendencias del día y todo por un tuit de la cuenta @CinamonSluh, que tiene más de 73 mil seguidores, que aseguró que la actriz sigue en Instagram a la cantante Lana del Rey; sin embargo, la polémica inició porque nunca mencionaron su nombre sino que se refirieron a Boyer como una "famosa mexicana".

"Famosa mujer mexicana sigue a Lana del Rey en Instagram", se lee e la publicación viral que incluye una foto de ambas artistas.

Fans piden respeto para la trayectoria de Angelique Boyer

S bien el tuit viral tiene casi un día de publicación, fue en las últimas horas que comenzó a hacer ruido en la red, pues los internautas y fans de la "famosa mexicana", aseguraron que tiene un nombre y que no debe de ser ignorado, especialmente por lo importante que es para la televisión en México.

"Qué falta de respeto a la reina Angelique Boyer", "tengan más respeto", "gente inculta", "llamar a Angelique Boyer 'mujer mexicana' es la reina de los villanos en las telenovelas ¡hombre! Un maldito icono" y "se llama reina" son algunos de los tuits que se leen en X esta mañana.

