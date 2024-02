Las mujeres en la música: Selena, enamoró con un “Amor Prohibido” y su estilo único en la moda

En el marco del Día internacional de la Mujer recordaremos a Selena Quintanilla Pérez, un ícono en el género regional mexicano, no por nada fue llamada por sus seguidores, la prensa y expertos de la música como “La Reina del Tex- Mex”.

Selena no solo es considerada como una de las máximas figuras dentro de la música latina, y es que, la intérprete de temas como “La Carcacha”, “No me queda más”, “Como la flor”, entre otras más abrió pasó a las mujeres en la industria musical, específicamente en el regional mexicano, pero también lo hizo en la moda, y no solo fue durante el tiempo que estuvo activa, sino incluso después de su muerte.

Selena, una mujer que ha inspirado a millones.

Foto: IG @selenaqofficial

Selena Quintanilla la mujer que enamoró con un “Amor prohibido”

En la década de los 80’s y principios de los 90’s, Selena Quintanilla fue una de las mujeres más importantes en la industria musical de nuestro país, pues desde la época de Flor Silvestre, Lucha Villa, Lola Beltrán entre otras más no se veía a una mujer triunfar en un escenario, en donde además, no solo revolucionó con un sonido y estilo nuevo sino también con un vestuario el cual provocó mucha polémica pues pocas mujeres se atrevían a usarlo y otras más lo criticaron fuertemente.

Su estilo, voz, música y vestuario revolucionó a la música.

Foto: IG @selenaqofficial

Para Selena no fue difícil unir sus dos pasiones: “la música y la moda”, pues al mismo tiempo que triunfaba en Estados Unidos y México con sus canciones que hablaban de un “Amor prohibido”, también cantaba a aquellas mujeres empoderadas las cuales no se iban a dejar envolver por las mentiras de un hombre infiel con el tema “La llamada”.

La nacida en Texas poco a poco fue uniendo sus dos pasiones, pues ella misma diseñaba su ropa, dejando claro que, quien así lo desee podrá lograr lo que siempre ha soñado, pues aprovechó su presencia en el escenario para dar a conocer su talento como diseñadora.

Todo lo anterior sin descuidar su presencia en la música, pues conquistó todas las listas de popularidad de habla hispana tanto en México, Estados Unidos, y gran parte de Latinoamérica, pues sabía que tenía una gran responsabilidad no por nada se ganó el sobre nombre de “La Reina del Tex-Mex”.

Selena sigue siendo una de las mujeres más importantes de la industria musical.

Foto: IG @selenaqofficial

Quintanilla y su equipo de trabajo tuvieron grandes éxitos pues sus discos superan todos los números de ventas a nivel mundial, colocando a la cantante como una de las artistas más importantes de la década.

Selena y la moda al paso de los años

No solo la música de la cantante se ha quedado en el gusto del público a lo largo de los años, a pesar de haber pasado mucho tiempo desde su asesinato, también el estilo único de “La Reina del Tex Mex” en la moda ha marcado un antes y un después.

Como lo mencionamos anteriormente, Selena supo combinar a la perfección sus dos pasiones, la moda y la música, pues los vestuarios de la cantante era algo de lo más importante en su imagen, así como el color rojo en sus labios y uñas, éstas últimas incluso en pleno 2024 se siguen utilizando, siendo ya un básico en el maquillaje.

Impuso moda en ropa y maquillaje.

Foto: IG @selenaqofficial

Es importante recordar que antes de ser asesinada a manos de Yolanda Saldivar, Selena pudo cumplir su sueño y abrió su propia cadena de ropa, la cual salió del mercado luego de su muerte.

Con todo lo anterior, queda claro que Selena Quintanilla, fue y será una de las mujeres más importantes no solo en la industria musical y en la moda, sino para otras mujeres que como ella tienen el sueño de triunfar en cualquier profesión.