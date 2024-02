Suzette, hermana de Selena Quintanilla, habría estado enamorada de Chris y sentía celos, estas serían las pruebas: FOTOS

El próximo estreno de la serie documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", que retrata lo ocurrido el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla, todo tipo de sucesos, anécdotas y polémicas han vuelto a revivir entorno a la "Reina del Tex-Mex" y ahora una controversia ha surgido entorno a su hermana Suzette.

Suzette Quintanilla es conocida por ser la hermana mayor de la fallecida cantante Selena Quintanilla y se trata de la hija mujer mayor del matrimonio formado por Abraham Quintanilla Jr. y Marcella Ofelia Samora. Suzette, además de ser la consanguínea de Selena, desempeñó un papel crucial en la banda musical familiar "Selena y Los Dinos", ya que era la baterista del grupo, en donde también conocía al guitarrista que más tarde se volvería la pareja de la vocalista.

Selena Quintanilla y su esposo Chris Pérez. Foto: especial

La hermana de Selena le habría tenido celos

La relación entre Suzette y Selena era excepcionalmente cercana, desde su vida como hermanas y compañeras de banda, compartieron una conexión única tanto en lo personal como en lo profesional. Suzette no solo era la hermana mayor, sino también una parte integral de la vida musical de Selena y, de acuerdo a lo que se sabe, ambas se apoyaban mutuamente en sus respectivas carreras musicales, creando un lazo fuerte y duradero, por lo que ahora ha sorprendido una polémica en la que se asegura que la baterista estaba enamorada de Chris Pérez, pareja de la fallecida cantante.

Suzette no solo era la baterista, sino que también se desempeñaba como administradora de Selena y Los Dinos, por lo que su vida entera giraba al rededor de la banda, en donde Chris Pérez era el guitarrista, y es precisamente por este cercano vínculo que la hermana de la cantante se habría enamorado del que más tarde sería su cuñado.

A lo largo de los años, Suzette Quintanilla ha mantenido viva la memoria de Selena, participando activamente en eventos relacionados con la cantante y trabajando para preservar su legado musical, por lo que hay quienes no creen en esta versión que ha tomado fama en redes sociales, en la que se asegura que el mismo Chris Pérez lo cuenta en su libro "Para Selena, Con Amor: Perez, Chris" de 2012.

