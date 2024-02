José Eduardo Derbez asegura no saber cuánto cuesta viajar en Metro, los fans reaccionan: "siempre fue niño rico"

José Eduardo Derbez, conductor de "Miembros Al Aire" e hijo de Eugenio Derbez, dio de qué hablar en el mundo de la farándula después de contar una anécdota en la que reveló que no sabía cuánto dinero costaba un viaje en el Metro de la Ciudad de México, lo que le valió recibir cientos de comentarios.

A sus 31 años de edad el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se ha consolidado como una de las grandes celebridades del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado como actor de cine y teatro, además, es uno de los referentes del programa "Miembros Al Aire". Sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", José Eduardo Derbez tuvo que contar una anécdota que desafortunadamente no lo dejó bien parado o al menos así lo revelaron los comentarios que recibieron los demás conductores del programa.

Frente a sus compañeros del programa y los televidentes, el protagonista de la película "El roomie" dijo que una vez estaba "tomando" con un amigo y tomaron la decisión de viajar en metro. Lo curioso es que el actor no traía ni un peso y no sabía cuánto costaba un viaje.

Ante esta situación José Eduardo Derbez le dijo a una persona que le prestara dinero para subir al Metro. Fue en ese momento donde le dijeron que el costo era 10 pesos, el cual es incorrecto pues vale 5 pesos. Sus compañeros inmediatamente se empezaron a burlar de él.

"Me fui al Metro sin cartera y si nada, no sabía cuánto costaba, me dijo $10 pesos. Le dije que me prestara para subir al metro. Al que me subí costaba 10", dijo.