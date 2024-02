Isabel Lascurain manda mensaje de amor propio por críticas a su cuerpo: "yo soy delgada"

¿Por qué se convirtió en tendencia la cantante? IG @isabel_lascurain

Desde hace algunos días, Isabel Lascurain, integrante de Grupo Pandora se ha convertido en tendencias en redes sociales, luego que una declaración que hizo sobre su cuerpo se viralizó en las diversas plataformas.

El breve clip, fue compartido por la misma ex conductora de Netas Divinas en su cuenta oficial de Tiktok, en donde habla sobre su cuerpo y su complexión, pues asegura que ella es delgada, aunque su apariencia física demuestre lo contrario.

La cantante compartió un clip en donde ella misma habla de su cuerpo.

La cantante y conductora hace unos días publicó un breve clip en donde ella misma hizo un comentario acerca de la complexión de su cuerpo, mismas declaraciones que realizó en un contexto un tanto en broma, esto demostrando el amor propio y aceptación que se tiene así misma.

Y aunque el clip fue compartido por la misma Isabel Lascurain, estas declaraciones ha dividido opiniones en redes sociales, sin embargo, la misma integrante de Pandora en diversas ocasiones ha compartido lo complicado que ha sido para ella el tema de la complexión.

Y es que, incluso la ex conductora de Netas Divinas al inicio de su carrera recibió fuertes críticas por parte de Raúl Velasco, quien le hizo comentarios hirientes sobre su peso, aunque años más tarde el presentador la buscó y le pidió disculpas.

Aunque ahora, Lascurain hace ese tipo de comentarios sobre su cuerpo, también siempre en sus redes sociales da una cátedra sobre el respeto hacia los cuerpos ajenos.

En 2023 en sus redes sociales, reveló que desde pequeña ha tenido que enfrentar, pues su complexión es por genética, sin embargo, tuvo que enfrentarse a las críticas cuando comenzó su carrera.

La integrante de Pandora ha sufrido mucho para aceptar su cuerpo.

Así mismo, la integrante de Pandora reveló que a lo largo de todos estos años, hizo de todo para poder bajar de peso y así encajar con la sociedad que sigue un cierto tipo de estereotipos, sin embargo, lo más complicado para ella ha sido el aceptarse así misma y aunque pasaron años finalmente lo logró y ahora se ama y ama su cuerpo.

“Me costó mucho trabajo aceptarme como soy. Hoy día me amo de una manera impresionante, amo mi cuerpo tal y cual es. Me paro frente al espejo sin ropa y me digo ‘Isabel, qué buen cuerpo tienes porque está sano, te ha cargado y ha trabajado contigo 63 años. Llevas 48 años de carrera, subes y bajas’… Lo que les quiero externar es que no se preocupen tanto… Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar”, dijo en Tiktok.