VIDEO: Captan a Angélica Rivera y a Sofía disfrutando del concierto de Cristian Castro

Angélica Rivera logró consolidarse como una de las famosas más queridas de la televisión; sin embargo, cuando contrajo matrimonio con el político Enrique Peña Nieto se alejó de los reflectores hasta convertirse en Primera Dama de México. Si bien durante ese tiempo siempre estuvo rodeada por los reflectores, una vez que se divorció del expresidente se ha mantenido alejada del ojo público y con pocas apariciones públicas.

Una de las más recientes ocurrió hace un par de días en el concierto que ofrecieron Cristian Castro y Yuri, pues la exactriz aprovechó el evento para disfrutar de la noche y pasar un rato con su hija, Sofía Castro. Las imágenes de las famosas juntas en un show como este se han convertido en la sensación de las redes y el video también se ha hecho viral.

Así aparecieron. (Foto: IG @inesmoreno1)

Angélica Rivera y Sofía Castro asisten al concierto de Cristian Castro

Fue la periodista Inés Moreno quien a través de Instagram compartió el video de Angélica Rivera y la actriz en pleno concierto de Cristian Castro mientras cantaban a todo pulmón los éxitos del intérprete de "Nunca voy a olvidarte", quien también conquistó a su público como nunca antes.

En las imágenes también se ve a "La Gaviota" disfrutando de la noche mientras grababa con su celular la interpretación de su pariente; cabe recordar que Cristian Castro es el tío de sus hijas, es decir, Sofía, Fernanda y Regina. El momento fue aplaudido por los fans del cantante y de la exactriz, aunque eso no impidió que se desatara la polémica, especialmente luego de que se diera a conocer que no todo fue miel sobre hojuelas en el concierto.

Pati Chapoy llama "mal educada" a Regina Castro

Si bien en el video compartido se observa a las famosas gozando del concierto, después se dio a conocer que en el show también estuvieron presentes las otras dos hijas que tiene Angélica Rivera con José Alberto "El Güero" Castro, sin embargo, Regina Castro no mantuvo la mejor de las actitudes.

Angélica Rivera y Sofía Castro en concierto. (Foto: IG @inesmoreno1)

De acuerdo con Pati Chapoy, junto a ella estuvieron Regina, Sofía y Fernanda Castro, pero la que peor la habría pasado fue la primera de ellas. "Casi no se paró a bailar, estaba sentada, me imagino que no se sentía bien porque se le veía de mal humor. Incluso cuando llegó no saludó a Verónica (Castro) hasta rato después Regina se dio cuenta que había cometido esa falta de educación, se levanto y saludó a su tía.

Por su parte, sus hermanas se mantuvieron al margen y saludaron a Verónica Castro, quien desde hace algunas semanas ha protagonizado rumores sobre su delicada salud.