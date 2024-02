Rey Grupero confiesa cómo conquistará el amor de Itatí Cantoral en MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity está a la vuelta de la esquina y, como sucede en cada emisión, contendrá a una amplia gama de participantes que se han destacado en el mundo del espectáculo o las redes sociales.

Para que el ánimo del público se vaya calentando, la MasterChef Celebrity contará en esta ocasión con personalidades de la talla de Laura Bozzo, M'Balia, Rafita Valderrama o Paco de Miguel, además de Litzy, Itatí Cantoral y Rey Grupero, quienes entrarán a la cocina más famosa de México para conquistar paladares.

Y son precisamente los últimos dos mencionados, Cantoral y Grupero, quienes podrían entablar algo más que una competencia culinaria puesto que el influencer ya le echó el ojo a la actriz.

Itatí Cantoral. Foto: Especial

Rey Grupero va a la conquista de Itatí Cantoral

Rey Grupero está seguro de que su paso por MasterChef Celebrity será destacado. Con la confianza de quien se asume conquistador, es que planea atraer la atención de una de las concursantes más famosas.

"Yo voy a hacer mis recetas chidas, no como el Jawy que copia. Yo tengo unos platillos secretos, haré unas pellizcaditas de huevo y salpicón de espaldilla", bromeó Rey Grupero.

Luego de esto, ahondó en quién le gusta para enamorarla.

"También de repente me gustan los mariscos, también las carnes maduras pero no de Laurita Bozzo, ya sé con quien pero tampoco Sandrita Itzel, está muy joven para mí. A mi me gusta Itatí, la veo y es bien buena onda y cotorrea al tiro"

Revela cómo se ganará su amor

Para tener su atención y enamorarla, Rey Grupero reveló cuál es su estrategia.

"Yo creo que con la espontaneidad, también con muchas mentiras porque cuando mientes siempre ganas, después pierdes, muy mentiroso. Si me preguntan si tengo novia, digo que no y así te la vas siguiendo y ya luego que pase todo le digo 'ay lo siento, tengo que pagar la pensión del niño' como el Christian Estrada. El chiste es vivir el día a día", confesó.

Para rematar, expuso qué se le complicará dentro de la cocina de MasterChef Celebrity.

"Hay platillos que hay que meterle todo el punch para levantar, no está fácil porque en las clases nos pusieron a deshacer una codorniz y tiene su chiste. Y los chefs no son nada agradable para las críticas, además yo soy muy malo para la sal porque no como sal", dijo.

