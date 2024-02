Ernesto D’Alessio habla por primera vez de su divorcio de Charito Ruiz: "lo que perdí, un daño irreparable"

En 2023, se confirmó que el cantante y actor Ernesto D’Alessio había dado por terminado su matrimonio con la madre de sus hijos Charito Ruiz, sin dar mayores detalles a los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, ambos se han dejado ver en solitario desde entonces.

Pese a lo anterior, durante la promoción de su nuevo sencillo “Mi peor enemigo”, el hijo de “La leona dormida” recientemente rompió el silencio sobre la separación con Charito y dijo estar muy arrepentido.

Sigue Leyendo:

Ernesto D’Alessio reacciona al nuevo romance de su expareja, Charito Ruiz: “Es algo que ya superé”

Charito Ruiz cierra su ciclo con Ernesto D'Alessio, la sorprenden con nuevo galán

El hijo de "La leona dormida" habló del proceso que ha vivido en su separación.

Foto: IG @ernestodalessio

Fue durante su visita al programa Mojoe que el actor y cantante habló sobre lo complicado que fue para él grabar su nuevo sencillo “Mi peor enemigo”, pues se encontraba atravesando un momento muy complicado en su vida.

Cabe señalar que dicho momento complicado en su vida, Ernesto D’Alessio está dispuesto a compartirlo con su público a través de sus canciones, las cuales incluye en un nuevo disco totalmente inédito. De acuerdo con el cantante de 46 años de edad, a los pocos días de haber contactado al compositor de las canciones de su nuevo disco, éste le mostró el tema que ahora promociona actualmente y una frase en especial le destrozó el corazón.

“Hay una frase más allá de la del coro, híjole, cuando intente grabar la canción me costó muchísimo trabajo y es la que dice: ‘sé que nadie te aconseja estar conmigo, si fuera tu mejor amigo diría lo mismo’, esa frase me dio con todo”, dijo Ernesto D’Alessio.

D’Alessio revela que para cambiar tuvo que reconocer muchos errores, y este ejercicio de identificarlos lo hizo incluso antes de divorciarse de Charito, sin embargo, al momento de grabar su nuevo tema lo hizo lleno de arrepentimiento de todo lo malo que hizo.

“La música te sana y también a través de esta canción he podido sanar mucho de esa parte que me hace daño y que le hace daño a otras personas… grabando la canción lloré muchísimo, hubo varias sesiones que no pude cantarla, acompañado de mucho sentimiento, de lo que perdí, del daño irreparable y de arrepentimiento”, dijo Ernesto D’Alessio.