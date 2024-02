Tras retirarse del futbol profesional, Nikkole Teja será conductora de televisión

Nikkole Teja, quien hasta hace poco era jugadora de la Liga MX Femenil, anunció cuál será su próximo proyecto, el cual está lejos de las canchas de futbol. La nacida en Seattle, Estados Unidos, fue anunciada como nueva presentadora del programa “Vivalavi”, de la cadena televisiva Multimedios. En redes sociales sus seguidores la apoyaron y se dijeron contentos de que podrán verla más seguido, aunque algunos lamentaron que no jugará más de manera profesional.

"He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida…", publicó en sus redes sociales la joven de 24 años recientemente.

¿En qué equipos jugó Nikkole Teja?

La mediocampista ha contado que desde pequeña comenzó a jugar futbol y entró a las fuerzas básicas de las Tuzas del Pachuca, pero en 2022 se convirtió en la primera jugadora extranjera del Club Necaxa, donde tuvo un total de 32 apariciones. Luego de eso, en junio de 2023 se quedó sin equipo y había sido anunciada como nuevo refuerzo del Puebla, pero no llegó a debutar.

También es creadora de contenido y tiene más de 469 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele compartir contenido deportivo, presume sus mejores atuendos y bañadores y su estilo de vida. Ahora comenzará una nueva etapa como conductora de televisión.

¿Por qué Nikkole Teja dejó al Puebla?

Luego de quedarse sin cuadro donde jugar, la futbolista lanzó su página de OnlyFans, pero sería el nuevo refuerzo de “la franja” para el Clausura 2024, fue presentada, pero no debutó, muchos creyeron que la venta de contenido para el entretenimiento de adultos le ocasionó problemas, pero recientemente ella comunicó en el programa “Menos Serio Q SNSerio” que no fue así. “Esa no es la verdad, es puro chisme. Tenía mi OnlyFans antes de firmar con Puebla; entonces, Puebla conoce que tengo la cuenta, la Liga conoce que tengo la cuenta y nunca fue un problema. Simplemente, tomé la decisión de no jugar más en la Liga”, precisó.