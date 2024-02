Daniel Bisogno: así fue el día que reveló que ya tiene listo su testamento

Luego de que se diera a conocer que Daniel Bisogno se encuentra atravesando por una delicada crisis de salud, en redes sociales se revivió una entrevista en la que el querido conductor de “Ventaneando” revela que ya tiene todo preparado en caso de que ocurriera el peor de los escenarios posibles y hasta detalló a manos de quién iría a parar la fortuna que ha logrado amasar a lo largo de casi tres décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Esta entrevista en la que Daniel Bisogno reveló que ya tiene hecho su testamento se dio a conocer el pasado mes de noviembre de 2023 a través de “Ventaneando” y fue precisamente Pati Chapoy quien se encargó de realizarle esta complicada pregunta a “El Muñeco”, quien en ese entonces todavía se encontraba en recuperación luego de haber experimentado una ruptura de várices esofágicas.

En aquel entonces, Daniel Bisogno señaló que lo que más le preocupaba en caso de que llegara a “irse al otro mundo” es su hija Micaela, por lo que ya tomó todas las medidas pertinentes para protegerla económicamente y poder brindarle un buen desarrollo.

“Mira, fíjate, primero que nada, tiene un seguro que, si yo llegar a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine, lo que he trabajado, que es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión, pero básicamente, lo que he logrado es única y exclusivamente para ella (Micaela) y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder, pero yo espero que no porque yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya que hacer lo que haya que hacer, si no se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va a quedar”, fueron las palabras de Daniel Bisogno en noviembre de 2023.

¿Cuál es el estado de salud actual de Daniel Bisogno?

En la emisión del martes 20 de febrero de “Ventaneando” Pati Chapoy señaló que Daniel Bisogno lleva cinco días siendo atendido en el área de terapia intensiva y que se encuentra intubado pues el conductor es incapaz de respirar por sí mismo, no obstante, señaló que “El Muñeco” se encontraba evolucionando de manera favorable al tratamiento de antibióticos que le están suministrando para combatir la infección en los pulmones que lo tiene en esta delicada situación.

La titular de “Ventaneando” también señaló que todavía es incierto cuánto tiempo más permanecerá hospitalizado Daniel Bisogno, sin embargo, como se dijo antes, se mostró entusiasta debido a que su compañero está reaccionando de manera favorable al tratamiento que le están suministrando, además, apeló a que la energía natural del también actor será clave para ayudarlo en su recuperación.