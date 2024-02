Bu, hija del director Alfonso Cuarón, debuta en la música; Emannuel Lubezki colaboró en su primer videoclip

Bu Cuarón heredó el talento de su padre, el director Alfonso Cuarón, y este miércoles 21 de febrero debutó con éxito en la música con el tema “Viceversa” al tiempo que estrenó el videoclip en el que también colaboró como director de fotografía Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Bu Cuarón debuta en la música

La joven no sólo estuvo a cargo de la letra de su canción, también fue la responsable de la dirección, edición y el color en el video musical que ya está disponible en su canal de YouTube. Apadrinando esta etapa de su vida está el también director “El Chivo” Lubezki que ha destacado en la industria por cintas como “Birdman”, “El árbol de la vida” y “Gravedad”.

Bu Cuarón debuta en la música con el tema "Viceversa". Foto: IG @alfonsocuaron

La joven, de 20 años de edad, recibió una ola de felicitaciones y apoyo entre las que destacan la del director de “Roma” que le envió flores a su hija y no dudó en compartir fragmentos del video de la canción “Viceversa” junto a tiernas palabras en las que le externa su cariño y orgullo.

Bu Cuarón en festival de música

Hace tan sólo unos meses, Bu Cuarón se presentó en un festival de música en Italia ya que las canciones de su EP titulado “Drop By When You Drop Dead” son en este idioma inglés y español. A su primer concierto acudió para apoyarla su padre junto a la actriz Salma Hayek y Gael García Bernal, con quienes tiene una fuerte amistad y la vieron crecer.

“Creo que no se lo esperaba, nunca había visto los visuales que diseñé. Creo que el privilegio más grandes que he tenido es crecer en un ambiente que acepta la creativa y la empuja, para mí esto es la fruta de quien soy”, dijo la joven en entrevista para “Ventaneando” en aquel momento donde expresó que le gustaría trabajar con su padre en la parte de producción.