Lucila Mariscal fue la primera "India María", pero desaprovechó la oportunidad: "no me puse lista"

La reconocida actriz y comediante, Lucila Mariscal se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con la periodista, Matilde Obregón, en la que destapó que ella fue la primera "India María", noticia que sorprendió a todos.

"La India María" fue un famoso personaje de varias películas interpretado por la actriz, María Elena Velasco. A lo largo de su carrera alcanzó gran parte de su fama por los trabajos que hizo en producciones como "Tonta tonta pero no tanto", "Duro pero seguro" y "Se equivocó la cigüeña".

Durante la plática con Matilde Obregón, Lucila Mariscal, una de las comediantes más famosas en México, recordó sus inicios en la industria el entretenimiento. Una de las declaraciones que más ruido hizo fue aquella en la que habló del famoso personaje de "La India María".

Sin guardarse nada, la actriz que da vida al personaje de "Lencha" reveló que ella fue la primera en realizar a "La India María", sin embargo, no se puso "lista" y la fama se la llevó María Elena Velasco. La conductora le dijo que se había "dormido".

"En Bellas Artes empecé haciendo a La India María y no me puse lista", contó.

En este sentido Lucila Mariscal, de 81 años de edad, dijo que un productor le aconsejó que hiciera distintas cosas con el personaje de "La India María", pero nunca le hizo caso. De repente se dio cuenta que el personaje ya contaba con una importante fama.

"Me decían "¿Por qué no haces cosas con este personaje?, y no le hice caso. De repente vi a una India María que estaba pegando", reveló.