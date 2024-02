Con tristeza, Tania Rincón confiesa que recibe bullying en internet por este detalle en su cuerpo

Una de las conductoras más queridas en el mundo de la televisión mexicana es Tania Rincón, quien se ha consolidado como un estandarte de la conducción en México, esto especialmente gracias a su talento, carisma y destacada habilidad para comunicar, sin embargo, como toda persona, la presentadora de La Piedad, Michoacán, también recibe comentarios negativos.

Fue mediante un encuentro con la prensa que la querida exmiembro de "Guerreros" habló de su trabajo como presentadora en el nuevo programa de Televisa "Cero ruido", siendo este su segundo programa de retos en el vasto historial de su carrera. Fue aquí en donde los reporteros le preguntaron cómo se siente al estar durante tanto tiempo como conductora de "Hoy" en comparación con su experiencia al frente de un programa de competencia como este, a lo que aseguró que se siente agradecida y entusiasmada por el proyecto, en donde las familias pueden ganar hasta 100 mil pesos.

Tania Rincón conquista con su trabajo como presentadora de programas diversos. Foto: especial

Seguir leyendo:

“Sí estoy enamorada”: Tania Rincón confirma nuevo romance a casi un año de su separación

Tania Rincón confiesa que ha recibido bullying por este motivo

Precisamente durante esta reunión con medios de comunicación, la famosa reveló cómo se siente en su nueva relación con pedro Pereira y confesó que por el momento está feliz con él, aunque no planea dar demasiados detalles de su vida privada al medio público y a las redes, pues confesó que son lugares donde te pueden lastimar.

Fue precisamente entorno al tema que la presentadora, que tomó fama por su trabajo en Venga la Alegría cuando trabajaba en la televisora del Ajusco, reveló que en redes sociales ella misma ha sido víctima de diversas burlas y comentarios hirientes, por ejemplo, porque hace mucho ejercicio, por lo que aseguran que luce como hombre, algo que por supuesto, lanzan a la caja de comentarios con intención de herir.

"Una de las cosas que he aprendido es que lo que tenga guardármelo porque de pronto la caída es dolorosa cuando compartes tanto y la gente sabe tanto de ti, ha sido doloroso leer las redes sociales y de como se juzga porque la gente ahora cree que por ser figura pública tiene derecho a ser violento, he sido violentada innumerables veces", dijo la famosa, quien luego compartió que incluso se ha metido con su físico "evidentemente mi trabajo es público, pero ya que se metan con tu cuerpo y a decir 'es que ya tienes brazos de hombre, haces demasiado ejercicio' de verdad son cosas muy violentas y si no es tu cuerpo no deberías opinar", dijo.

fal