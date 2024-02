Fans de LCDLF piden expulsión de Alfredo Adame tras severo comentario: "todos tenemos un pedófilo adentro"

Alfredo Adame no deja de estar en el ojo del huracán, sobre todo ahora que está en La Casa de los Famosos 4 (LCDLF), en donde ha hecho cometarios polémicos. Por ejemplo, hace unos días el ex conductor del programa Hoy hizo severas declaraciones sobre la pedofilia, por lo que los fans del reality han pedido que lo expulsen.

En el concurso de la cadena Telemundo está surgiendo un aparente interés amoroso por parte de Alana Lliteras hacia Rodrigo Romeh, sin embargo, el fisicoculturista no está seguro de corresponder a sus sentimientos, ya que le lleva 13 años de edad, por lo que platicó de esta situación con Adame, quien le sugirió que intentara tener una relación con la joven.

Alfredo Adame hace comentario sobre la pedofilia TikTok @mirem623

Alfredo Adame hace polémico comentario sobre la pedofilia

Durante la conversación, Romeh dejó claro que no está interesado en Alana debido a la diferencia de edad, pues ella tiene 20 años y él, 33: "Es una niña, y yo la veo como tal”. No obstante, Alfredo Adame insistió que eso no debería de importarle, ya que harían una buena pareja "¿Te doy un buen consejo? Cásate con Alana, wey”.

“Le llevo 13 años, Alfredo. O sea, para mí siempre va a ser una niña”, insistió Rodrigo, pero el ex conductor de Hoy insistió y con su "sentido del humor" destacó que “Todos tenemos un pedófilo adentro”, comentario que se hizo viral en redes sociales y que provocó que muchos de los seguidores de LCDLF, pidieran su salida.

Alfredo Adame es uno de los consursantes más polémicos del reality Foto: Especial

Piden la expulsión de Alfredo Adame de La Casa de los Famosos 4

Aunque esta conversación surgió el sábado después de la pelea que La Bebeshita tuvo con Alana Lliteras por la atención de Rodrigo Romeh, el video se está haciendo viral en redes en las últimas horas, por lo que las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar. De hecho, hay algunos que piden su expulsión de La Casa de los Famosos 4 tras sus severas declaraciones.