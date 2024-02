Exatlón México: Ana Lago es la doceava eliminada al perder contra Macky González

La competencia avanza en “Exatlón México” y los circuitos llevan al límite a los atletas que luchan por mantener su lugar en el reality show, todo en medio de los sentimientos que los invaden por la distancia con sus seres queridos y que puede afectar su rendimiento. Algo que podría haber pasado con Ana Lago, pues este lunes 12 de febrero se convirtió en la doceava eliminada debilitando así al equipo rojo ante sus oponentes al perder contra su colega del Equipo Azul Macky González.

Ana Lago es elilminada de “Exatlón México”

Cada domingo los participantes de “Exatlón México” dan muestra de fuerza y destreza en los circuitos durante el duelo de eliminación y aunque para la gimnasta se convirtió en la mejor manera de mejorar sus habilidades a lo largo de 14 semanas, no fue suficiente para superar a Macky González del equipo azul -que pese a la lesión que sufrió no dudó en competir- en la dinámica que cambió al lunes.

Ana Lago es eliminada de "Exatlón México". Foto: IG @analago95

Previo a la competencia, Ana Lago fue cuestionada sobre aquello que se diría al inicio de la competencia: “No sabe lo que puede lograr, es capaz de muchísimas cosas. Que esas inseguridades y desconfianza que ella tenía en ese primer día poco a poco van a desaparecer, que siga luchando al final no importa si hay dolores, lesiones, golpes, heridas, ella es una guerrera y va a salir adelante, siempre resurge de las cenizas”.

Gimnasta se despide del equipo rojo

Macky González también reconoció tener una rivalidad con Ana Lago: “Presentarme aquí es como una gala, es una celebración de vida (…) La verdad es que ya veía esta situación perdida, jamás me imaginé volver a competir y cuando me di cuenta, la situación en la que estaba, si no aguantaba esta semana alguna de ellas tenía riesgo de irse. Si me voy lo voy a hacer luchando, no sé cómo voy a reaccionar en las pistas, pero Ana y yo formamos una rivalidad muy importante”.